    首頁 > 政治

    防中共滲透 退輔會擬修法 擴大退除役官兵停止權益範圍

    2025/12/10 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋先前質詢表示，中國自去年六月發布「懲獨廿二條」，恫嚇手段不斷，竟有高階退役將領於媒體上配合演出，宣稱被通緝、被偵查的人終生難以出國，嚴重打擊我軍士氣、影響內部團結。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋先前質詢表示，中國自去年六月發布「懲獨廿二條」，恫嚇手段不斷，竟有高階退役將領於媒體上配合演出，宣稱被通緝、被偵查的人終生難以出國，嚴重打擊我軍士氣、影響內部團結。（資料照）

    與國防部增訂對敵表忠罰則 兩案送政院審查

    因應中共對國軍的滲透力道加劇，國防部研擬修正「陸海空軍刑法」，增訂對敵人效忠表示的罰則，可處一年以上七年以下有期徒刑，並加重「不盡其應盡之責而降敵罪」刑責，從一年以上七年以下提高為三年以上十年以下。退輔會則擬具「國軍退除役官兵輔導條例」，擴大停止權益範圍，並新增對無月退退役官兵的懲罰，兩項草案皆已送行政院審查。

    民進黨立委沈伯洋先前質詢表示，中國自去年六月發布「懲獨廿二條」，近期不斷宣稱對我資通電軍人員發布懸賞通緝，或宣稱對不在中國境內之我國國人「立案偵查」。中國恫嚇的手段，竟有高階退役將領於媒體上配合演出，宣稱被通緝、被偵查的人終生難以出國，嚴重打擊我軍士氣、影響內部團結。

    對此，退輔會近日函覆說明，為健全退輔制度並維護國家尊嚴，已研擬修正「國軍退除役官兵輔導條例」第卅二條第一項，增訂第四款退除役官兵具有法律所定「停止」領受全部或部分退除給與權利的事由者，於其停止領受期間，停止輔導條例規定的權益。

    對無月退除給與者，退輔會指出，草案條文增訂，如違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條之三（申請赴中許可相關規定），得依裁罰數額停止一年以上五年以下輔導條例規定的權益，以強化嚇阻效果。草案已報行政院審查中，後續將配合修正其施行細則，明定停止權益期間的裁量基準。

    防軍人躺平降敵 擬修法加重刑責

    另為遏止現役軍人對敵效忠的行為，國防部表示，已擬具「陸海空軍刑法第廿四條修正草案」，除增訂處罰刑責，亦加重「不盡其應盡之責而降敵罪」的法定刑及增訂其預備、陰謀犯的處罰，以確保國家安全及軍事利益。

    根據國防部今年三月預告的草案條文，針對不盡其應盡之責而降敵者，刑期由現行的一年以上七年以下有期徒刑，提高為三年以上十年以下有期徒刑。草案新增，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，處一年以上七年以下有期徒刑。

