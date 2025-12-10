為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「全民安全指引」宣講 劉世芳打頭陣

    2025/12/10 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    「台灣全民安全指引」首場宣講會昨在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（記者俞肇福攝）

    「台灣全民安全指引」首場宣講會昨在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（記者俞肇福攝）

    內政部與非六都的十六個縣市宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場昨天在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及民進黨立委王正旭主講。劉世芳表示，政府共印製九百七十萬本「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書），提醒民眾建立防災與全民安全的觀念，同時鼓勵民眾參與防災士培訓，政府補助每人二千五百元訓練費，不但能自救還能救人，協助政府強化民防意識與社會韌性。

    劉：提醒民眾建立防災與安全觀念

    劉世芳說明，「台灣全民安全指引」主要是提供重要的防災概念，國人一旦遇到地震、海嘯發生，第一時間要冷靜應對，平時要準備緊急避難包。她舉登山為例，緊急避難包可裝水和乾糧，巧克力、餅乾等食物，也能準備個人藥品、身分證、健保卡與求救時的哨子等。萬一遇到大災難，不要聽信假訊息，民眾收聽警察廣播電台，可獲取真實訊息。

    劉世芳指出，由於非六都縣市以年長者居多，這本手冊要經過說明才會清楚理解，而且每次遭遇天災，通常是偏鄉地區受損嚴重，內政部才會優先安排偏鄉或非六都宣導。

    劉世芳表示，「總統特別交代，全台灣識字的人都要有一本手冊」，政府總共印製九百七十萬冊，大家收到時要看一下，「不要拿去蓋泡麵」，基隆地區的手冊預計十二月十五日起透過民政系統發放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播