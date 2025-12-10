「全民安全指引」宣講 劉世芳打頭陣

「台灣全民安全指引」首場宣講會昨在基隆慶安宮舉行，內政部長劉世芳主講。（記者俞肇福攝）

內政部與非六都的十六個縣市宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場昨天在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章及民進黨立委王正旭主講。劉世芳表示，政府共印製九百七十萬本「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書），提醒民眾建立防災與全民安全的觀念，同時鼓勵民眾參與防災士培訓，政府補助每人二千五百元訓練費，不但能自救還能救人，協助政府強化民防意識與社會韌性。

劉世芳說明，「台灣全民安全指引」主要是提供重要的防災概念，國人一旦遇到地震、海嘯發生，第一時間要冷靜應對，平時要準備緊急避難包。她舉登山為例，緊急避難包可裝水和乾糧，巧克力、餅乾等食物，也能準備個人藥品、身分證、健保卡與求救時的哨子等。萬一遇到大災難，不要聽信假訊息，民眾收聽警察廣播電台，可獲取真實訊息。

劉世芳指出，由於非六都縣市以年長者居多，這本手冊要經過說明才會清楚理解，而且每次遭遇天災，通常是偏鄉地區受損嚴重，內政部才會優先安排偏鄉或非六都宣導。

劉世芳表示，「總統特別交代，全台灣識字的人都要有一本手冊」，政府總共印製九百七十萬冊，大家收到時要看一下，「不要拿去蓋泡麵」，基隆地區的手冊預計十二月十五日起透過民政系統發放。

