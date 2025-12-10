王毅稱台灣地位已被「七重鎖定」 外交部反擊：鎖定7千次也不會成真

中國外交部稱台灣地位已被「開羅宣言」等「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉昨反擊，中方「即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。（記者黃靖媗攝）

中國外交部昨日發布新聞稿稱，中國外長王毅八日與德國外長瓦德福會面時談及台灣地位已被「開羅宣言」、聯大二七五八號決議等「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉反嗆，中方「即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。

王毅聲稱，「開羅宣言」、「波茨坦公告」、日本戰敗、中華人民共和國中央人民政府於一九四九年取代中華民國成為代表全中國唯一合法政府、聯大第二七五八號決議、「中日聯合聲明」、「中日和平友好條約」等一系列鐵的事實，從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣地位已被七重鎖定。

蕭光偉：中方持續慣性扭曲國際文件

蕭光偉反駁，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，「若是這樣的鎖定，即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。

蕭光偉表示，外交部嚴正重申，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」，取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等文件。「舊金山和約」未將台灣交給中華人民共和國，而中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分，這個說法已獲國際主要民主國家肯認。

蕭光偉指出，台灣從一九八〇年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化、民主化轉型，並在一九九六年完成首次總統直選，確立了行政與立法部門都是由台灣人民，透過民主程序選出中華民國政府，並對台灣實施有效統治，是對外代表台灣唯一的合法政府。

蕭光偉強調，聯大第二七五八號決議也同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或是中共有權對外代表台灣。基於以上史實可清楚看出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

張景森：台灣人民早已斷開「七重鎖」

前行政院政委張景森昨也撰文指出，中共每一把「鎖」都建立在對國際法和歷史事實的扭曲之上，台灣人民早已斷開王毅的「七重鎖」。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，王毅的「七重鎖定」不是歷史，而是一種話術。目的不是讓台灣屈服，而是讓別人以為台灣已經屈服；不是讓世界接受中國的論述，而是讓世界覺得討論已經沒有意義。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，再套上七層、七十層、七百七十層枷鎖，也無法將謊言變成真實。

