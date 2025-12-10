藍白再擋1.25兆特別條例 民進黨轟：賣台換「鄭習會門票」？

藍白立委昨在立法院程序委員會再次聯手封殺一．二五兆元國防特別預算的特別條例審查，民進黨立委高舉海報表達不滿。（記者田裕華攝）

國民黨反嗆：荒謬牽扯 抹紅掩飾天價預算

藍白昨天在立法院程序委員會再次聯手封殺攸關一．二五兆元國防特別預算的特別條例審查。民進黨發言人韓瑩痛斥，賣台可以、保台不行？北京要求國民黨主席鄭麗文提供的「三張門票」中，就提及阻擋賴政府國防預算及國安法制，鄭嘴上否認，卻透過黨團實際行動替「鄭習會」鋪路。

對此，國民黨發言人江怡臻回應，國民黨已聲明一．二五兆元國防預算與副主席訪陸時序不同，民進黨荒謬牽扯，就是在護航揮霍鉅資軍購，犧牲民生經濟，以抹紅掩飾天價預算。江重申沒有「三張門票」的問題，國民黨也已嚴正否認，很遺憾民進黨仍執意相信謠言，製造謠言，自證從頭到尾都是政治操作。

民進黨批藍白 照著中國路線走

韓瑩指出，面對中國擴張威脅步步進逼，藍白卻一再選擇聯手阻擋國防特別預算，讓人不禁懷疑鄭麗文是否真的是為了跟中共總書記習近平會面，急著將條件逐項完成。藍白以各種藉口惡意杯葛，不讓預算進入一讀，這不是監督，而是照著中國的路線走，阻撓台灣提升防衛能力。

韓瑩質疑，難道對國民黨而言，賣台可以、保台不行嗎？藍白打著監督的旗號，卻持續顛倒是非、誤導社會，從金額規模到交貨機制，都以錯誤訊息混淆視聽，根本是在掩飾自身的政治投誠。她呼籲，面對威權擴張，台灣需要的是堅定守護國家安全，而不是在國內呼應中國的在地協力者。

綠委：台灣要安全 不要吳三桂

立法院民進黨團昨在立法院程序委員會提案將政院版「財政收支劃分法部分條文修正草案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，增列為十二日立法院會報告事項，遭藍白立委以人數優勢再度聯手封殺；民進黨立委現場高舉「惡意杯葛、拖垮政府」等手板，強調台灣要安全、不要吳三桂。

經表決，贊成劉書彬提案者九人、反對者有九人，因表決結果可否同數，翁曉玲贊成劉書彬提案，最終表決結果為贊成十人、反對九人，本次議程草案提報院會處理。

民進黨立委范雲質疑，藍白稱一．二五兆是鉅額，但一．二五兆是分成八年，每年才一五〇〇多億元，跟藍白揮霍的錢比起來真的非常少，而且如果真的有意見，為什麼不到委員會中專業討論？

