不願國家發展停擺 商總：工商界願做溝通橋樑

行政院與立法院近期在財劃法、總預算案等多項法案上僵持不下。行政院長卓榮泰昨表示，若按政院版財劃法，中央不僅不會違法編列預算，還可多釋出逾一八〇〇億元做為地方自主財源，但遺憾立法院並未接受。商總理事長許舒博則表示，不樂見國家發展因朝野僵持而停擺，八大工商團體願擔任朝野間溝通橋梁。

卓榮泰指出，立法院日前通過財劃法再修正版，導致明年度中央政府總預算案將從原本舉債約三千億元，再多舉債約二六〇〇億元，舉債額度占比高達十七．一％，超過「公債法」上限十五％，政院若據此編列預算，將成違法預算，因此政院提出覆議案，但仍遭立法院否決。

卓表示，地方出事有天災，都是中央在支持，立院版財劃法將大幅削弱中央政府支持地方的能力，甚至「富的越富，窮的沒有辦法變好」，中央政府只是期待能有調節地方財政盈虛的能力，而非要集權，若按政院版財劃法，中央不僅不會違法編列預算，還可多釋出逾一八〇〇億元，並將部分地方自治事項回歸地方辦理，同時中央給各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款三項加總金額，也會比今年多，可惜立院並未接受。

許舒博表示，近來朝野關係不是很好，這並非企業界所樂見，企業界期盼朝野融洽朝正確方向走，也就是「國家的安全、國家的發展與人民的安定」，八大工商團體責無旁貸願做朝野中間的溝通橋樑，工商界理事長可拜會各大黨團，要求黨團做出正確判斷，這是工商界共同的心聲，不希望國家停滯。

