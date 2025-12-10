為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓揆籲立院 速審總預算與防衛特別條例

    2025/12/10 05:30 記者廖家寧、陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰（左）昨籲立院速審總預算及防衛特別條例。右為商總理事長許舒博（右）。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰（左）昨籲立院速審總預算及防衛特別條例。右為商總理事長許舒博（右）。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰昨出席二〇二五行政院長與商業領袖座談會時表示，立法院提出國籍法、中配六改四等議案並非當務之急，眼下之急是攸關人民福祉、國家安全的明年度中央政府總預算與「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，但兩法案卻在立院擱置不談，行政院懇切呼籲立法院盡快審議上述兩議案。

    中配六改四等案 非當務之急

    卓榮泰表示，現在立法院最重要的是兩件事情，一是盡速審議明年度中央政府總預算案，另一是總統賴清德日前提出的強化防衛韌性特別條例。否則，明年度一開始中央僅能依照上年度的預算先執行，各項新興計畫將無法推展，包括預算規模一〇九億元的中小微企業多元振興發展計畫及三一一億元的AI新十大建設計畫等，一旦擱置，我國經濟發展、科技發展、公共建設、社會福利、防洪治水等建設都會停滯。另，強化防衛韌性特別條例預計未來八年投入一．二五兆元，一旦未獲通過，恐無法提升國家基本戰力、維護我國主權及安全。

    卓榮泰表示，若無中央政府總預算，政策目標都只是想法而已，「只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例預算好好審議，其他的都能坐下來談」，最重要的就是讓人民得到照顧、國家能夠持續發展，主權受到保障，國家安全能夠勇敢捍衛。

    卓榮泰昨日也接見「世界留台校友會聯誼總會參訪團」。他在致詞時表示，今年我國經濟成長率可望達到七．三七％，不僅是亞洲四小龍第一，更可以超過中國。卓揆也痛批，明年度中央政府總預算立法院還不審，今年只剩下廿多天，希望立院能盡快通過。

