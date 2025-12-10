綠委援引第二九九號釋憲文》 助理費除罪化是開國庫後門 嚴重違憲

立法院民進黨團昨舉行「國民黨修法自肥，助理費成小金庫」記者會強調，若修法通過，立委一年可額外多領約七八〇萬元，超過十個一般上班族的年薪。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄強調，大法官早在釋字第二九九號講得很清楚，助理費就是公費，「助理費除罪化是開國庫後門，嚴重違憲！」立法院民進黨團幹事長鍾佳濱批評，「打從一開始就意圖要詐欺，才會想要除罪化！」

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」；只要對選民負政治責任，如何運用不受貪污罪或刑法規範，被質疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套。

請繼續往下閱讀...

對此，莊瑞雄表示，大法官釋字第二九九號指出，「凡人民納稅負擔的支出，不論名稱為何，都必須以法律規範其用途與標準，始得編列預算。」既然民代待遇需法律明文規範，助理費更不能例外。莊續指，若讓立委「免核銷、免檢據、免刑責」，將造成公費完全失去可追蹤性、審計制度形同癱瘓、人頭助理與濫用風險大增、等同替貪污治罪條例挖洞，「台灣法治不要了？」

律師黃帝穎也說，陳玉珍提案讓民代貪污「就地合法」，引起公憤，將助理費改匯給立委，牴觸釋字第二九九號意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則。

若通過 立委一年可額外多領約780萬

立法院民進黨團昨舉行「國民黨修法自肥，助理費成小金庫」記者會。黨團幹事長鍾佳濱表示，若修法通過，立委一年可額外多領約七八〇萬元，超過十個一般上班族的年薪，將會請衛環委員會變更十一日議程，邀請勞動部說明修法後所造成的影響。

此外，司法委員會昨也變更十一日議程，將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。另將審查「立法院公費助理任用法草案」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法