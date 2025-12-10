為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    韓：任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益

    2025/12/10 05:30 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜。（記者田裕華攝）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿，國會助理工會呼籲陳撤案，同時喊話立法院長韓國瑜出面保證不會讓國民黨處理該案，否則週五將在議場外抗議。韓國瑜昨表示，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，立法院尊重每一位委員的提案權，工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

    陳玉珍：不會撤回提案

    不過陳玉珍昨受訪表示，她是經過縝密研究後，認為這個制度要法制化，「我不會撤回提案」、「我覺得提案非常公正」。

    由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，除將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。該提案被質疑為「犧牲助理權益自肥」、「為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套」。

    韓國瑜指出，相關陳情他都收到了、也充分理解。對於每位委員修法提案的原由、內容與訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。

    韓還說，國會助理是國會運作不可或缺的重要夥伴，身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該損及國會助理的工作權益。

    陳玉珍則表示，助理工會可以陳情或透過各立委來表示意見，也可以在委員會討論時提出法案、修正動議，但不要污名化提案及連署的立委想自肥。她之所以領銜提案，主要是她最沒有負擔，很快就要離開這個位置（指參選下屆金門縣長）。

    陳玉珍表示，提案前已經過審慎討論與縝密研究，各國國會公費助理制度通常是用國會議員當做助理的雇主。這次提案並非要針對誰，立法院朝野各黨、地方三百多位議員都有涉犯這些法，她提出的建議修正方案寫非常清楚，國會助理有意見，她都歡迎。

