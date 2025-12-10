反對助理費除罪化》 逾200國會助理串聯 6立委施壓禁連署

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿。一名國會辦公室主任昨號召助理連署呼籲陳玉珍撤回提案，累計破兩百位跨黨派助理參與連署。據悉，朝野約有六位立委施壓助理不准參與連署案，由於每年十二月正值助理遴聘異動期，許多助理擔心工作不保，因此婉拒簽署。

此外，對於立法院長韓國瑜發聲強調，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益。國會助理工會幹部肯定韓有替助理表達相關聲音，但仍強調法應該要越修越好，今天會進一步討論相關行動。

一名國會辦公室主任以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，昨天奔走朝野立委辦公室收集國會助理連署，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法部分條文修正草案」。截至下班時間，累計破兩百位跨黨派助理參與連署。據悉，這份助理連署並非國會助理工會發起，而是助理以個人身分發動，盼彰顯年輕助理的聲音。

有「老闆」直接飆罵 助理只能撤簽

據了解，朝野至少有六位立委明確要求助理禁止簽署。由於每年十二月是立法院各委員辦公室簽署明年度聘書的關鍵期，立法院人事處本月初已發出公文，若立委對某位助理不滿，只需在名單上將其「劃掉」，該助理明年元旦起直接失業，也因此部分助理連署只能「偷偷來」。一名任職於在野黨辦公室的助理簽署後，「老闆」直接在辦公室公開飆罵，助理迫於壓力只能撤簽。

國民黨團資深幕僚表示，政府起初補助聘用助理的人數很少，薪水是先匯入委員帳戶再發給助理，時任助理聯誼會長李新先爭取多位委員支持，再和立院秘書長協調，第一屆增額立委後期才改為經立委簽名、和立院簽約、薪資直接匯入助理帳戶，這是對助理最起碼的保障。「如果這屆立委真要強渡關山、通過踐踏助理的法案，不只前人會流淚，更將成為第十一屆立委之恥。」

另一名年輕幕僚也發聲相挺，慶幸自己「跟到好老闆」，他不擔心，但其他辦公室的同仁呢？之後幾屆的助理也能依然受到保障嗎？以前都說「流水的委員、鐵打的助理」，這個法案下去大家一起當「流水」。他也質疑，如果這個提案很有正當性，是不是能提出說帖讓大家看看是否進步？「我的薪水進步？還是我的權益進步？還是讓助理費這件事情離調查局、離看守所更進一步？」

