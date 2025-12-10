陳玉珍再提爭議法案 緩刑可參選

國民黨立委立委陳玉珍（右）昨再提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，將「緩刑期間」的犯罪輕微案件納入參選資格，綠營質疑為蘇清泉（左）開後門。（資料照）

綠營砲轟 重罪犯可透過認罪自首爭取緩刑 繞過限制參選

國民黨立委陳玉珍上週提出助理費除罪化修法，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套。陳玉珍昨在程序委員會再提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，將「緩刑期間」的犯罪輕微案件納入參選資格。民進黨團書記長陳培瑜批評，該法案就是在幫國民黨立委蘇清泉開後門，國民黨照顧完顏的貪污案後，接下來照顧蘇清泉醫院大火的緩刑（應為緩起訴）案。

綠：國民黨照顧完顏寬恒 再照顧蘇清泉

對此，陳玉珍回應，蘇清泉沒有被判緩刑，是緩起訴，這是完全不一樣的概念，本來就可以參選。如果民進黨立委邱議瑩被判拘役得易科罰金都可參選，更輕微的緩刑為什麼不能參選呢？而且她的提案已經排除「黑金槍毒」不得參選。

陳玉珍：蘇是緩起訴非緩刑 本就可參選

有意角逐屏東縣長的蘇清泉涉屏東安泰醫院九死火警案，屏東地檢署日前將蘇等四名被告緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，十月撤銷發回重新偵辦，結果尚未出爐。

安泰醫院火警案 屏檢緩起訴遭高檢撤銷

陳玉珍提案指出，有鑑於現行「公職選罷法」第廿六條第九款將所有「緩刑期間」的犯罪輕微案件一律排除參選資格，已過度擴大「排黑」的打擊範圍，顯有違反憲法比例原則之虞。為矯正現行過度侵害人民基本權利之規定，符合憲法所保障的參政權，因此擬具「公職選罷法修正草案」。

現行選罷法第廿六條規定，曾犯內亂、外患、貪污、國家安全法、組織犯罪、毒品等罪者，不得登記為候選人。而犯上述以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、「於緩刑期間」或行刑權因罹於時效消滅者，亦同。陳玉珍所提草案則刪除「於緩刑期間」等字眼，並改為「受緩刑宣告者，不在此限。」值得一提的是，無黨籍立委高金素梅及國民黨立委謝龍介、蘇清泉等人十一月也曾提出相關「反排黑條款」修法，但於立法院院會當天提議撤回。

陳培瑜受訪批評，「蘇清泉因為屏東醫院大火案獲得緩刑，輿論譁然，立法院卻幫蘇提這個法案開後門！國民黨照顧自家人最有力，照顧完顏寬恒的貪污案之後，接下來照顧蘇清泉醫院大火的緩刑案，民進黨無法接受。」

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，在司法實務上，若犯下七年以上的罪，經過一次減刑可降至三年半，若再符合資格進行第二次減刑，刑期可降至兩年以下，便符合宣告緩刑的標準。一般輕罪本就不受排黑條款限制，需要動用到這種「兩次減刑換緩刑」算式的，往往是犯下七年以上重罪的人，該項修法讓原本應該被剝奪參政權的重罪犯，透過認罪自首與爭取緩刑，可繞過限制繼續參選。

