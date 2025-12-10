南韓電子入境卡 將我列為「中國台灣」 外交部：全面重新檢視台韓關係

南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（記者黃靖媗攝）

南韓電子入境卡系統自今年二月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部也注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案，呼籲南韓政府儘快改正不當稱我等舉措。

台韓貿易有巨額逆差 關係不對等

南韓電子入境申報單入境及出境資料「出發地」及「下一目的地」選項中，將我國列為「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕，對於香港、澳門及中國，南韓電子入境卡則以「中華人民共和國」（CHINA P. R.）標註。

請繼續往下閱讀...

劉昆豪指出，外交部近期公開關切韓國電子入境卡不當稱我，要求應以最快速度改正，同時也注意到台韓之間在貿易上存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處。

根據經濟部國貿署資料，台韓貿易去年逆差高達二二九億美元；我國主要從南韓進口積體電路、石油製品、環烴等產品。

促南韓儘速改正 我研擬因應方案

劉昆豪指出，外交部已促請南韓政府改正，也將全面重新檢視與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，改正不當稱我等舉措展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，呼籲南韓政府儘快與我方共同為進一步促進台韓關係努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法