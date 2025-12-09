為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍擬修中天條款 NCC：藉行政訴訟續播 有負面效應

    2025/12/09 05:30 記者林欣漢／台北報導
    立法院交通委員會8日審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，國家通訊傳播委員會（ NCC ）代理主委陳崇樹列席答詢。（記者羅沛德攝）

    立法院交通委員會8日審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，國家通訊傳播委員會（ NCC ）代理主委陳崇樹列席答詢。（記者羅沛德攝）

    立法院交通委員會昨排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，其中，「中天（復活）條款」引發外界關注。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出不當內容，會在媒體界產生負面效應，也會折損民眾對主管機關信任。

    中天新聞台在二〇二〇年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。

    國民黨立委羅智強等人提案修法，衛星廣播電視事業執照遭註銷者，若提起行政救濟，訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。

    相關衛廣法修正草案若三讀通過，已無執照的中天可望復台。因此，這項修法也被稱作「中天條款」，引發爭議。

    陳崇樹在答覆民進黨立委李昆澤詢問時表示，若一家電視台時常播放暴力、腥羶色，當NCC不予該電視台換照，電視台藉由提起行政訴訟，繼續播出，在媒體界會產生負面效應，造成媒體內容向下沉淪，也會破壞守法媒體的競爭基礎，恐正常化偏差行為，若涉及暴力內容，也可能在鼓勵犯罪。若修法通過，這對主管機關是一種壓力，使民眾對主管機關的可信度下降。

    國民黨立委洪孟楷詢問，若衛星廣播電視法部分條文修正草案三讀通過，NCC是否會尊重立法院的決議？陳崇樹回應，立法通過的話，行政機關會依法行政、依法處理，不過，若法律賦予相關單位救濟程序，相關單位也可以依法行使。

    另，NCC不予中天新聞台換照後，華視新聞資訊台已進駐五十二台。國民黨立委賴士葆質詢指出，若中天可以復台，是否能在五十二台。陳崇樹回應，這要與有線電視做商業協商，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。

    至於國民黨立委翁曉玲等人提案刪除黨政軍條款罰則，陳崇樹表示，僅刪除罰則條文，對違反者無處罰，將使黨政軍條款淪為具文；黨政軍條款可以修，絕對不能廢。

