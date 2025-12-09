立委、議員助理費除罪化 六都議員多持保留態度

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的修法，六都議員多持保留態度。（記者蘇金鳳攝）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的修法，要將立法院編列的公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委「統籌運用且免檢據核銷」，她更另提修法要將縣市議會的議員助理費比照辦理。台北、台中、高雄等直轄市各黨議員對修法除罪化多持保留態度，更有議員認為助理費直接匯入助理帳戶最單純。

民進黨台北市議員何孟樺批評，如果現在的各類公費不足以支應選民服務支出，應該是要討論怎麼樣增加調整，而不是讓助理費更容易被挪用。

國民黨台北市議員詹為元、民眾黨台北市議員黃靜瑩都認為，助理費直接匯到助理帳戶最單純；詹強調，重點是不能違法，助理費不流入私人口袋。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，國民黨這項修法是民主法治的嚴重倒退。國民黨台中市議會團書記長李中表示，這次修法核心不是「放寬責任」，是讓制度更能切合實際運作。

民進黨高雄市議員簡煥宗說，助理費如果都交給議員處理，擔恐淪為議員的私房錢或小金庫。國民黨高雄市議員白喬茵說，這次修法光是修正理由就令人匪夷所思，該給助理的錢一定要用在助理身上，是絕不容退讓的底線。無黨籍高雄市議員張博洋認為，國民黨不應為了幫少數涉貪民代解套，拿國家的公共服務品質來開刀。

工會：合法剝削 非歷史解套

高雄市民代助理職業工會代理理事長陶柏勳痛批，一旦修法通過，意味著老闆可以只給助理法定最低工資，將剩下的經費挪去跑攤，中飽私囊，「這是合法剝削，不是歷史解套！」將導致基層政治人才快速流失。

