助理費除罪化》藍：聽取各界意見 無決議緩推一事

國民黨立委陳玉珍提案盼將「立委助理費除罪化」，引發軒然大波。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的修法，引發爭議。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，八日黨團幹部會議大家有共識，認為這件事必須經過更縝密、周延的討論再定案，因此暫時還不會排案。不過，國民黨團稍晚表示，黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」的決議。

民眾黨：公款公用 無退縮空間

民眾黨主席、立委黃國昌昨受訪時則表態，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮的空間，並呼籲委員會排審前先停下來，聽聽社會大眾、助理公會的意見，不要讓本來要推動制度化的修法，被貶低成個案脫罪的修法。

陳玉珍所提「立法院組織法修正草案」，五日交付司法及法制委員會審查。修法重點訴求助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發軒然大波。

國民黨團表示，依據黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此黨團幹部會議並未做成任何決議，黨團仍將持續聽取社會各界意見，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再做出最後決定。

牛煦庭並表示，八日的黨團幹部會議，基本上大家有一定的共識，這件事必須經過更縝密、周延的討論，再做定案，因此暫時還不會排案。

國民黨立委謝衣鳯認為修法上能夠再精進，現在並沒有解決助理費問題，反而增加了更多的問題，應該就修法內容審慎做相關研議。

對此修法，黃國昌指出，上次全國正副議長到民眾黨團拜會時，民眾黨團說明的非常清楚，助理費過去產生非常多爭議，在許多司法個案中，初一十五月亮長得不一樣，有必要針對助理費的制度化、法制化規範清楚，不要讓在司法實務上會因人因黨而不同。

