推立委助理費除罪化惹議》陳玉珍另提地方民代比照 補助費免檢據核銷

國民黨立委陳玉珍提案修法盼將立委貪污助理費除罪化，引發軒然大波。此外，陳更進一步就地方民代部分提出修法草案，比照立委的「補助費」修法，由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用，且如何運用不受貪污罪及刑法規範。

立法院民進黨團書記長陳培瑜對此表示，如果大家都覺得議員的款項很難用，就坐下來討論修法與相關配套；如果修法的動機只是為了服務個案，這無法兼顧所有族群的公平正義，也非常不負責任。

陳玉珍等人提案指出，近年來中央及地方民代公費助理爭議與司法爭訟不斷，起因在民代助理費究竟屬薪資或議員問政工作的實質補貼，凸顯現行法規有違法明確性疑慮。因此提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」。

現行條例第六條規定，直轄市議會、縣市議會得編列議員助理補助費；助理補助費總額，直轄市議會議員每人每月不得超過卅二萬元，縣市議會議員每人每月不得超過十六萬元。以前項助理補助費補助聘用的助理，直轄市議會議員每人應至少聘用六人，縣市議會議員每人應至少聘用二人。

草案則將第六條修改為，直轄市議員、縣市議員每人得置助理若干人，由議員聘用。補助費用由直轄市議會、縣市議會撥予議員統籌運用，免檢據核銷。議員統籌運用項目不限於助理補助費、助理春節慰勞金及法定負擔費用。

立法說明指出，近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立委或議員的費用，而屬公費助理的薪資，已背離立法原意，應於法律明確規範，以矯正司法實務錯誤的法律見解。各議員就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍。

陳培瑜指出，民進黨團的立場是認為，助理費除罪化的修法是幫立委自己打開合法貪污的大門，如果要回到一個好的經費運用，應該在修法時一併說出配套，而非粗魯地說「這些錢全部歸立委自行調配運用。」民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，回到條文本身，非常清楚就是立委自肥，包括立法院助理工會、國民黨內的助理也都跳腳，擔心影響工作權及未來選舉，是其內部炸鍋的壓力。

