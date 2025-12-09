為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    丟包台籍通緝犯 官員：中方便宜行事

    2025/12/09 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國上週三將10名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，4日再將3名通緝犯循此模式送回金門，但遭我方拒收。熟稔內情的官員今日受訪表示，中國地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收。（資料照）

    中國上週三將10名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，4日再將3名通緝犯循此模式送回金門，但遭我方拒收。熟稔內情的官員今日受訪表示，中國地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收。（資料照）

    中國上週三將十名台灣籍詐欺犯以小三通方式遣返金門後，四日再將三名疑遭我國通緝的嫌犯循此模式送回金門，但我方拒收。熟稔內情的官員昨天受訪表示，中國地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收。

    中國公安三日透過小三通，突襲式遣送十名在中國服完刑的台灣詐欺犯到金門，行徑幾近「丟包」，沒想到隔天下午又再遣送三名台籍人犯，我方以「身分待查」因素婉拒，中國竟改為讓他們自行搭機，於四日晚間飛抵台灣松山機場；刑事局當天獲悉後，緊急派員到機場，與移民署協調三人入境及身分清查事宜，處理後漏夜帶回偵訊。

    對此，官員指出，根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，中方要遣送人犯回來必須先知會我方，以便準備相關作業，若干中國公安便宜行事，我方已經透過兩岸共打機制和對岸交涉。

