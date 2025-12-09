為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「三張門票」換鄭習會？綠：台灣民主不能當投誠伴手禮

    2025/12/09 05:30 記者陳昀、謝君臨／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    外傳北京提出「堅決反對賴清德軍購預算」等條件作為「鄭習會」前提，國民黨擬刪除「反共」黨章回應，國民黨主席鄭麗文昨天批評這是民進黨編故事、是賴總統的「困獸之鬥」。對此，民進黨發言人吳崢強調，台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮，請鄭直接回答：國民黨有沒有要封殺國防特別預算、刪除黨章反共條款、將「一中各表」改成「各表一中」？

    吳崢質疑，國民黨刪除「反共黨章」的理由是什麼？這涉及國民黨是否與中共取得某種默契的重要政治訊號。台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮，國民黨急著鬆動反共立場，難道是準備讓人民接受共產黨統治？

    綠：請直接回答有沒有三前提

    對於鄭麗文批評府院黨上下都要對付她一人，「鄭習會」報導是賴清德總統不被國際社會支持所做的「困獸之鬥」；吳崢反駁說，其實鄭麗文不需要東拉西扯，只需要直接回答三件事：國民黨到底有沒有打算在立法院封殺國防特別預算、刪除國民黨黨章的反共條款、配合中共將兩岸主張「一中各表」改成「各表一中」？

    至於鄭麗文說「台灣的國家安全不是軍購一個數字來決定的」，吳崢表示，國家安全確實需要各面向工作來確保，賴清德總統也提出「和平四大支柱行動方案」推動，遺憾的是，國民黨總是站在台灣的對立面。當各國國會接連通過決議，譴責中國扭曲聯大二七五八號決議聲稱擁有我國主權，我國立法院的決議卻遭國民黨反對；當我國要推動國防預算、強化國安法制因應中共威脅滲透，國民黨通通反對；國民黨淪為中共傳聲筒、附隨組織，是台灣最大國安問題。

    立法院民進黨團副幹事長沈伯洋表示，如果國民黨真的沒有要做這樣的事情，首先應嚴正聲明完全沒有要討論相關條件，而且在今天程序委員會就不該再擋下國防特別預算條例草案，所有質疑都可以在委員會大聲說給國人聽。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播