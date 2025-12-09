「三張門票」換鄭習會？鄭：民進黨編故事 賴的困獸之鬥

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，本報掌握，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，鄭麗文昨接受專訪時表示，民進黨一天到晚編故事，府院黨加起來對付不了她一人，論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨，賴清德總統上任以來仍無法過境美國，在做困獸之鬥。

外傳國民黨計畫刪除黨章中的「反對共產主義」，鄭麗文表示，這是編故事，她怎麼從來都沒有聽說過？是否會阻擋國防特別預算？鄭麗文表示，國民黨是中華民國國防力量最堅實的後盾與支持者，永遠不會改變。前總統馬英九執政時期兩岸關係緩和，也都有合理軍購，國民黨對軍購的態度很簡單，必須是科學、合理、有效的，什麼才是台灣需要的軍購內容、購買價格合理，貨什麼時候會到，什麼才是能真正保衛台灣的。

鄭麗文說，更重要的是台灣的國家安全不是軍購一個數字來決定的，台灣的經濟實力、在地緣政治上無可取代的戰略價值，整體構成台灣的國家安全，若軍購只剩下一個數字，是不合理、不健康、被扭曲，及高度限制。包括能源錯誤的結構，光是缺電這一點，民進黨就置台灣戰略安全於無物，真正在拖台灣後腿、破壞台灣國家整體安全、矮化削弱台灣戰略價值的，正是民進黨長年錯誤的政策。

鄭麗文指出，反核與台獨這兩個民進黨神主牌，就是台灣最致命的問題，如果能下架台獨、重啟核電，台灣就是一尾活龍，但民進黨不願意理性對話，還要醜化、潑糞、扭曲，國民黨反對台獨就被扣紅帽，美國、全世界都沒有人支持台獨，既然全世界都沒有人支持，民進黨也說不需要宣布台獨，真的不懂為什麼台獨黨綱還要擺在那邊每天上香，這不是請鬼拿藥單嗎？民進黨只要拿掉這兩個神主牌，中華民國就團結了，始作俑者、問題都出在民進黨。

