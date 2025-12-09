國防部談美國防授權法案 台美合作機制 均依節點執行

國軍開始採購美國製無人機，包括四架通用原子公司的MQ-9B大型高空無人機。（取自General Atomics官網）

美國參眾議院妥協版本的「二〇二六年國防授權法案」（NDAA）出爐，內容涵蓋軍援台灣最高十億美元，以及戰爭部長必須於明年三月前啟動與台灣的無人系統聯合開發計劃。對此，國防部昨表示，台美雙方具有緊密的安全合作機制，各項交流與合作計畫，均依節點執行，以共同維持區域和平與穩定。

國防部也說，感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持；但未經雙方政府正式公告的售（援）台規劃，國防部援例不予評論。

美國兩院妥協版「二〇二六年國防授權法案」明定，美國戰爭部長須在二〇二六年三月一日前，與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合「台灣關係法」規定。

在此之前，我國與美國的無人機產業界在官方協助下，不僅互動愈趨頻繁，也走向檯面上發展。廿六家美國無人機業者於去年九月底訪台，除了參訪我國軍規無人機重鎮中科院，也在「B2B」（商業對商業）端促進台美供應商媒合。外交部長林佳龍也親自接待訪團，雙方互動融洽。

國軍開始採購

美製MQ-9B等無人機

我國的無人機供應鏈由漢翔公司領軍，在今年九月的台北航太國防展前，業界也盛傳美方有意邀請我國供應鏈組成「國家隊」，到美國投資，打造無人機產製供應鏈的重要平台。而漢翔主導的「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」，就是以創建不仰賴中國無人機供應鏈的「非紅」供應鏈為目標，與美國的「藍色無人機」政策不謀而合。

另外，國軍也已開始採購美國製無人機，包括四架通用原子公司的MQ-9B大型高空無人機，以及安杜里爾工業產製的二九一架Altius 600M無人機、六八五架AeroVironment產製的「彈簧刀300」無人機。安杜里爾創辦人拉奇今年八月還親自來台，將首批Altius 600M無人機交付給國防部。

