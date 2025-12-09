美國全球領袖人才參訪計畫85週年》賴：台美關係緊密 各層面擴大合作

總統賴清德透過錄影致詞指出，當今台美緊密關係，體現在各層面的擴大合作，台灣會續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。（取自總統府）

美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）今年適逢八十五週年，美國在台協會（AIT）昨舉辦慶祝茶會。處長谷立言表示，他首度駐台期間，曾推薦許多傑出人才參加計畫；總統賴清德也透過錄影致詞回顧，他曾於二〇〇四年立委任內，受谷立言推薦參與IVLP計畫，並指出當今台美緊密關係，體現在各層面的擴大合作，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

擔任立委時 曾受谷立言推薦參與

AIT舉辦「全球領袖人才參訪計畫（IVLP）八十五週年慶茶會」，並介紹「美國二五〇年」展覽，由谷立言致詞，並邀請賴總統錄影致詞，也有多名曾參與IVLP的政治人物與會，包含高雄市長陳其邁、立委吳沛憶、蔡其昌，與前立委高嘉瑜等人出席。

請繼續往下閱讀...

谷立言說，IVLP自一九四〇年創立以來，一直是美國國務院旗艦交流計畫，持續邀請領袖前往美國深入交流、加強連結，而他與IVLP的淵源，可以追溯到二〇〇二年他首次派駐台灣時。

谷立言：見證IVLP強化美台關係

谷立言指出，他當年親眼見證IVLP如何強化美台關係，有幸推薦許多傑出人才參加IVLP計畫，而他們之後的成就，也清楚證明了這項計畫的深遠影響；放眼全球，IVLP已串聯起一九〇個國家、共廿三萬名領袖，其中包括一三〇〇位台灣學人，不僅打造出專業人才網路、促進合作，也進一步強化美台長久友誼。

賴清德也表示，二〇〇四年他擔任立委時，在谷立言的推薦下參與了IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性。

賴清德指出，台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作，除了IVLP還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名台美學人相互交流，過去三年，台灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁，今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴清德表示，藉此機會，他要感謝美國政府與國會跨黨派對台堅定支持，未來，台灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法