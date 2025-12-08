為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國公務船台海搜救演練 海巡署：灰色襲擾及認知作戰

    2025/12/08 05:30 記者姚岳宏、劉禹慶／綜合報導
    中國福建海事局六日聯合中國交通運輸部東海救助局，在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」。圖為我澎湖海巡船查緝在「台灣灘」盜砂的中國砂石船。（資料照，澎湖海巡提供）

    中國福建海事局六日聯合中國交通運輸部東海救助局，在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」。圖為我澎湖海巡船查緝在「台灣灘」盜砂的中國砂石船。（資料照，澎湖海巡提供）

    中國官媒「中新社」報導，中國福建海事局前天聯合交通運輸部東海救助局，出動「海巡〇六」等三艘公務船，首度在位於澎湖西南方的「台灣灘」海域舉行所謂「搜救應急演練」。海巡署昨鄭重澄清，中方三艘公務船於台灣海峽中線以西、近中方水域演練，雖號稱「執法」，但實質上就是「騷擾」我國，並混淆海域位置進行認知作戰，海巡經聯合情監偵、全程掌握中國艦船動態，現海域狀況都正常。

    該報導宣稱，這是中方相關部門首度在台灣灘海域舉行搜救演練，隨後更在台灣海峽中部海域展開「專項執法」，巡查範圍涵蓋通航密集區及事故多發區。中國官媒高調釋出多張無人機空拍照片，展示船隊在海上編隊航行的畫面，政治宣傳意味濃厚。

    海巡署表示，繼上月廿八日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，前天中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。

    台灣灘又名台灣堆、台灣淺灘或台灣淺堆，是台灣海峽南部海床的一群淺丘，位於澎湖七美西南方約卅海里，擁有豐富生態資源，也是重要漁場。

    恐衝擊白金土魠產量

    台灣淺灘曾遭中國砂石船大量入侵盜採，已嚴重破壞當地海洋資源，中共現在又藉演習之名，企圖納管澎湖傳統漁場主權，讓澎湖漁民擔心不已。漁民表示，今年澎湖小管季時，由於漁民不敢越界海峽中線以西，導致產量銳減，如今若台灣淺灘再成禁地，恐將衝擊澎湖白金土魠產量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播