中國公務船台海搜救演練 海巡署：灰色襲擾及認知作戰

中國福建海事局六日聯合中國交通運輸部東海救助局，在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」。圖為我澎湖海巡船查緝在「台灣灘」盜砂的中國砂石船。（資料照，澎湖海巡提供）

中國官媒「中新社」報導，中國福建海事局前天聯合交通運輸部東海救助局，出動「海巡〇六」等三艘公務船，首度在位於澎湖西南方的「台灣灘」海域舉行所謂「搜救應急演練」。海巡署昨鄭重澄清，中方三艘公務船於台灣海峽中線以西、近中方水域演練，雖號稱「執法」，但實質上就是「騷擾」我國，並混淆海域位置進行認知作戰，海巡經聯合情監偵、全程掌握中國艦船動態，現海域狀況都正常。

該報導宣稱，這是中方相關部門首度在台灣灘海域舉行搜救演練，隨後更在台灣海峽中部海域展開「專項執法」，巡查範圍涵蓋通航密集區及事故多發區。中國官媒高調釋出多張無人機空拍照片，展示船隊在海上編隊航行的畫面，政治宣傳意味濃厚。

海巡署表示，繼上月廿八日駁斥福建海警宣稱位於金門附近海域執法巡查，本質就是對我國「騷擾」，前天中國又以魚目混珠的不實措詞，混淆海域位置，旨在對我國進行灰帶侵擾及認知作戰。

台灣灘又名台灣堆、台灣淺灘或台灣淺堆，是台灣海峽南部海床的一群淺丘，位於澎湖七美西南方約卅海里，擁有豐富生態資源，也是重要漁場。

恐衝擊白金土魠產量

台灣淺灘曾遭中國砂石船大量入侵盜採，已嚴重破壞當地海洋資源，中共現在又藉演習之名，企圖納管澎湖傳統漁場主權，讓澎湖漁民擔心不已。漁民表示，今年澎湖小管季時，由於漁民不敢越界海峽中線以西，導致產量銳減，如今若台灣淺灘再成禁地，恐將衝擊澎湖白金土魠產量。

