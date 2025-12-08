林昶佐文化推展台灣 重金屬主唱拚外交 打中芬蘭口味

駐芬蘭代表林昶佐接受本報專訪表示，全社會防衛韌性是代表處與芬蘭交流最密切、互動最頻繁的議題之一。（記者黃靖媗翻攝）

前立委林昶佐今年七月正式就任我國駐芬蘭代表，至今已逾四個月。林昶佐接受本報專訪，分享自己如何善用重金屬樂團主唱的多重身分，在芬蘭力推台灣外交、與當地政要結緣，突破台灣在國際場合受到的限制。

林昶佐指出，不只台灣認為需要與芬蘭更密切合作，芬蘭其實也認為應與台灣、日本等「東方第一線國家」加強在全社會韌性、對抗獨裁政權威脅等領域的合作。

請繼續往下閱讀...

在結束外交部與文化總會在芬蘭舉辦的「F:F:F-Formosa: Finland: Fest.」音樂節後，林昶佐接受本報專訪表示，「（舉辦音樂節）當然就是多了一個機會」，在活動現場看到許多過去不常參與台灣活動的芬蘭政界人士、外交官，以及多國大使館人員出席。

林昶佐指出，台灣近年在國際上被討論到的議題，多以區域安全、民主韌性、半導體供應鏈等較「硬」的議題為主，希望能用歐洲台灣文化年以及音樂節活動，讓國際看到台灣溫暖、有溫度的魅力與吸引力，「文化活動讓台灣不只有實力，也有魅力」。

林昶佐曾擔任八年立委，也是國際知名重金屬樂團「閃靈」的主唱。帶著重金屬樂團主唱的身分赴「重金屬樂之都」芬蘭擔任外交官，受到外界許多質疑與好奇。

林昶佐說，他來到最喜歡重金屬的國家擔任代表，的確有「打中」芬蘭人，與政界朋友開會時，常常藉由重金屬建立彼此共同的興趣與友誼，讓他容易被介紹到各種不同網絡，他也曾因此有機會在芬蘭推廣台灣設計作品。

林昶佐也以文化切入，就任後積極接受多家芬蘭主流媒體專訪。他說，台灣在國際政治場合受到很大的限制，但「我們不能沒有聲音」，他期許明年以文化推展台灣，做出更全面、更精緻的計畫。

密切交流全社會防衛韌性

另一方面，針對台灣近期日趨關注的全社會防衛韌性、全民普發「全民安全指引」手冊等議題，林昶佐表示，全社會防衛韌性是代表處與芬蘭交流最密切、互動最頻繁的議題之一，台灣也試圖從芬蘭經驗中學習。他舉「防空避難室」為例，芬蘭的防空避難室平時可作為健身房、倉庫使用，積極將芬蘭的歐洲最先進全社會防衛韌性概念帶回台灣，是他在芬蘭的工作重點之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法