為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    刪反共黨章換鄭習會？ 基層憂紅統標籤上身

    2025/12/08 05:30 記者陳昀／台北報導
    本報獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）

    本報獨家掌握，國民黨正全力促成黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後進行「鄭習會」。（資料照）

    湊齊北京要求的「三張門票」 無異把中間選民往外推

    本報獨家掌握，國民黨正力促黨主席鄭麗文與中共總書記習近平於農曆年前後「鄭習會」。為湊齊北京要求的「三張門票」，傳出國民黨副主席張榮恭主導一個論述小組，除了將「一中各表」換軌確立為北京可接受的「各表一中」，還計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，為後續中國統一論述鋪陳，此舉讓有意參選的黨公職極度憂心「紅統」標籤上身。

    據透露，國民黨推動重啟「國共論壇」及「鄭習會」期間，黨內高層無視社會對國防的高度支持，以及美方等國際友人的高度關切，幾乎是默許式放任立院黨團以程序手段拒絕攸關軍購的國防特別條例排審，鄭麗文也在賴清德宣布特別條例的第一時間，直接點名賴「玩火」，連用字遣詞都和北京官方相同，其它相關國安法制則全面杯葛。

    知情人士表示，更讓人擔心的是，國民黨內由張榮恭領導一個論述小組，除將兩岸過去的「一中各表」確立為對岸可以接受的「各表一中」，多項方案中更驚見刪除黨章第二條「反對共產主義」作為後續恢復國共論壇、鋪陳中國統一的論述基礎。

    知情人士表示，明年地方大選即將開跑，國民黨各級公職人員正準備投入激烈選戰，此時若強推北京三項要求，形同將「親中」、甚至「紅統」的標籤往自己身上貼，尤其看到鄭麗文用和國台辦一樣的詞彙，痛批賴清德，反指台灣是兩岸關係的挑釁者，也讓準備投身選舉的基層黨公職憂心忡忡。

    藍委：前線在打仗 黨中央卻在後方放火

    據悉，國民黨中南部的部分地方實力派與民代系統已向黨中央表達強烈關切，認為在當前國際局勢與台灣主流民意下，過度向北京傾斜恐對明年選情造成毀滅性打擊。不具名國民黨立委說，社會對兩岸議題非常敏感，這時去擋軍購、甚至修掉反共黨章，無異於把中間選民往外推，「我們在前線打仗，黨中央卻在後方放火，簡直是拿大家的政治生命開玩笑！」

    黨內青壯派直言，北京要求的「三張門票」涉及台灣核心安全與國民黨創黨精神，若為了換取一場會面而全盤接受，不僅無法得分，反而讓國民黨陷入「裡外不是人」的困境，已有中常委準備在近日會議發難，要求黨中央針對兩岸路線說明，並呼籲鄭麗文審慎評估，對爭議性要求「懸崖勒馬」，以免因小失大。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播