    首頁 > 政治

    民進黨彰化縣長提名民調 以謝衣鳯為假想敵

    2025/12/08 05:30 記者劉曉欣、張瑞楨、陳冠備／彰化報導
    前彰化市長邱建富（左）舉辦「超越一二五、彰化更幸福」健行活動。（邱建富提供）

    前彰化市長邱建富（左）舉辦「超越一二五、彰化更幸福」健行活動。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，民調唯一假想敵就是立委、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯，對此，國民黨主席鄭麗文強調，中彰投是國民黨在中台灣執政的金三角，缺一不可，國民黨人才濟濟，一切按照制度，為彰化縣提出最優秀、最能勝選的人才；謝衣鳯則強調，讓國民黨為彰化縣繼續服務。

    陳素月 舉行團結彰化大誓師

    民進黨「類初選」民調倒數計時，立委陳素月昨在社頭芭樂市場廣場舉行「團結彰化大誓師」，提出交通、都市、產業三大升級的縣政願景。

    黃秀芳 員林封街辦親子彩繪

    立委黃秀芳在員林三和公園前馬路舉辦「封街彩繪」親子活動，把整段馬路打造成巨型畫布。

    邱建富 舉辦彰化更幸福健行

    前彰化市長邱建富昨天在員林藤山步道舉辦「超越一二五、彰化更幸福」健行活動最終場，號召民眾用步伐展現對彰化的期待。

    林世賢強調翻轉彰化 產業升級

    彰化市長林世賢則前進員林華成市場，他強調翻轉彰化，就要讓產業升級，進而接軌國際。

    鄭麗文昨到彰化縣參加黨慶活動，除了謝衣鳯，已表態爭取國民黨縣長提名的前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋也都到場。鄭麗文表示，希望延續過去中彰投三位女性縣市長優異的執政成績，彰化縣更是重中之重，未來依照國民黨提名制度，為彰化縣提出最能勝選的人才。

    彰化市長林世賢到華成市場拜票。（林世賢提供）

    彰化市長林世賢到華成市場拜票。（林世賢提供）

    立委陳素月（中）拋出交通、都市與產業三大升級藍圖。（記者陳冠備攝）

    立委陳素月（中）拋出交通、都市與產業三大升級藍圖。（記者陳冠備攝）

    立委黃秀芳（右）舉辦「封街彩繪」親子活動，吸引上千人參加。（記者陳冠備攝）

    立委黃秀芳（右）舉辦「封街彩繪」親子活動，吸引上千人參加。（記者陳冠備攝）

