南投民進黨議員提名 將開選對會決定

民進黨籍名間鄉長陳翰立尋求連任。（擷取自陳翰立臉書）

國民黨南投縣黨部新任主委游顥昨就職時宣布，該黨南投縣議員和鄉鎮市長提名名單，將在過年前後底定，以加速黨內整合；民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴則表示，縣黨部近日將會開選對會，將先確定縣議員各選區的提名席次，鄉鎮市長參選人選則還在協調中，另村里長則開放參選。

國民黨南投縣黨部新任主委游顥昨日就職，由黨主席鄭麗文布達、頒發派任書，她指尋求連任縣長許淑華是最強人選，另也期許國民黨在游顥的領導下明年的基層選舉能揮出全壘打。

游顥強調，明年二月過年前後就會完成縣議員和鄉鎮市長提名作業，而縣黨部也會成立新媒體小組，未來重點是輔該黨選縣長、鄉鎮市長和縣議員候選人。

國民黨南投縣的鄉鎮市長部分，南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、國姓鄉長邱美玲、集集鎮長吳大村、仁愛鄉長江子信尋求連任，其他鄉鎮長則是新人參選局面；民進黨的鄉鎮市長提名人選，名間鄉長陳翰立尋求連任，另無黨籍的水里鄉長葉銘豐，則以民進黨友軍身分尋求連任，其餘十一鄉鎮市長人選，陳玉鈴強調，現在還在協調中。

陳玉鈴也說，目前縣議員、鄉鎮市民代表和村里長部分，縣黨部已成立選對會，近日會召開會議，首次會議將先決定縣議員各選區的提名席次，至於村里長則傾向開放，並鼓勵年輕世代踴躍參選。

