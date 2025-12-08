化解心結？ 鄭麗文、盧秀燕同台互抱

國民黨黨主席鄭麗文昨天到台中市參加黨慶，一上台就跟市長盧秀燕抱抱。（記者蘇金鳳攝）

國民黨昨天在台中市中央公園舉行一三一年黨慶，由於外界臆測市長盧秀燕因支持國民黨黨主席的人選並非當選的鄭麗文，兩人因而有心結，盧秀燕為打破謠言，特地延後十五分鐘到場要跟鄭麗文同台，並且在台上等鄭麗文進場，而鄭麗文一到場就跟盧秀燕熱情擁抱，兩人都表示沒有心結，兩人也都指出，唯有團結才能贏得明年大選，鄭麗文更強調「中台灣一定要贏」，要全壘打開紅盤。

江啟臣、楊瓊瓔 台上台下無互動

此外，兩位要參選中市長的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，昨天無論台上及台下都未有互動，對黨的提名機制，江啟臣更是低調不受訪，楊瓊瓔只表示沒有這麼快；對此，盧秀燕表示，國民黨是百年政黨，也是民主的政黨，有公平黨內選舉機制，一定依照機制產生最好的候選人，請大家拭目以待，鄭麗文則表示，「手心手背都是肉」，國民黨一定會圓滿的幫台中市民提名最強、最優秀的市長候選人。

國民黨昨天除進行黨慶活動，也進行新任中市黨部主委蘇柏興的布達，由於鄭麗文昨天的行程都在中彰投，第一場是先至南投跑黨慶，第二場則是台中，預計十一點到場，由於外界盛傳鄭、盧有心結，且鄭麗文就任後及到台中市時，盧都未出席，為打破外界的傳言，盧秀燕特意延後十五分到場，並在致完詞後與黨籍民代們在台上等鄭麗文，而鄭麗文一上台就跟盧秀燕熱情擁抱。

盧：兩人是好姊妹 不用見縫插針

盧秀燕強調，她跟鄭沒有心結，她在選第一任市長時大家都沒有信心，但選前之夜是鄭麗文一手策劃，兩人是好姊妹，有很好的私交，外界真的不需要挑撥及見縫插針，是沒有用的。

