為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍修「衛廣法」逕付二讀 擬助中天回歸》 NCC：應由法院依法判斷及審查

    2025/12/08 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

    國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

    立法院國民黨團五日在院會將攸關「中天條款」的黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，對於中天可能因為修法「復活」，國家通訊傳播委員會（NCC）送至立法院的書面報告特別表示，「是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查」。

    中天新聞台在二〇二〇年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。國民黨團版的衛廣法修正草案則明定，「申請遭駁回的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，如提起行政救濟，於行政救濟程序終結前，執照仍為有效，原頻道位置及其他權利不受影響」；「駁回申請之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力或滅失後，主管機關應回復原頻道位置及其他權利」。

    由於修正草案若三讀通過，已無執照的中天可望回到原來的五十二台。因此，這項修法也被稱作「中天條款」，引發爭議。

    對此，NCC書面報告指出，草案內容與行政程序法等規定，以及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟的三權分立原則未合，是否停止行政處分的效力，應由法院依法判斷及審查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播