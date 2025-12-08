藍修「衛廣法」逕付二讀 擬助中天回歸》 NCC：應由法院依法判斷及審查

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

立法院國民黨團五日在院會將攸關「中天條款」的黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，對於中天可能因為修法「復活」，國家通訊傳播委員會（NCC）送至立法院的書面報告特別表示，「是否停止行政處分之效力，應由法院依法判斷及審查」。

中天新聞台在二〇二〇年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照，行政訴訟目前仍進行中。國民黨團版的衛廣法修正草案則明定，「申請遭駁回的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，如提起行政救濟，於行政救濟程序終結前，執照仍為有效，原頻道位置及其他權利不受影響」；「駁回申請之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力或滅失後，主管機關應回復原頻道位置及其他權利」。

由於修正草案若三讀通過，已無執照的中天可望回到原來的五十二台。因此，這項修法也被稱作「中天條款」，引發爭議。

對此，NCC書面報告指出，草案內容與行政程序法等規定，以及立法機關立法、行政機關執行、司法機關救濟的三權分立原則未合，是否停止行政處分的效力，應由法院依法判斷及審查。

