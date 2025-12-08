藍修「衛廣法」逕付二讀 擬助中天回歸》賴中強轟：侵犯司法權 加劇中國對台新聞干涉

立法院國民黨團上週在院會將黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，欲讓中天電視復台。（資料照）

立院國民黨團五日在院會將攸關「中天條款」的黨版「衛星廣播電視法部分條文修正草案」逕付二讀，欲讓中天電視復台。經民連智庫召集人賴中強昨受訪時警告，中天申請換照被NCC駁回，提起行政訴訟又被台北高等行政法院駁回，國民黨提此修法是用立法權侵犯司法權，更恐讓中國對台的新聞干涉、認知作戰加劇。

中天提行政訴訟 被高等行政法院駁回

立法院交通委員會今將排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，主張鬆綁「黨政軍條款」。民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪痛批，國民黨的修法都是亂七八糟且粗暴，國民黨可能認為「中天條款」送入委員會審查恐引起社會軒然大波，因此偷偷摸摸地逕付二讀，顯然想在休會前將其三讀通過。

賴中強指出，國民黨團推動「衛星廣播電視法部分條文修正草案」主要有兩大重點，包含「將新聞台執照改成永久」、「中天條款」，這兩件事情都非常嚴重，新聞台執照永久等於將NCC為換照把關的權力廢除。

賴中強續指，中天電視台因違反各項換照要求，包含中天老闆蔡衍明介入新聞內容的製播，多次被NCC裁罰，因此被NCC駁回換照申請。國民黨立委羅智強等人主張，雖然NCC做成不予換照的決定，但在法院判決確定以前要讓中天重新上架，此修法是取代了法院的假處分。藍白立委如果要在此情況讓中天復台，是立法權侵犯了司法權，凌駕最高法院的判決。

賴中強示警，一個中國在地協力者的媒體重新獲得有線電視上架的權利，會讓中國對台灣的新聞干涉、認知作戰更堂而皇之。他呼籲，國會絕對不應通過這樣的法案，若真的通過，行政部門應有強硬的態度來阻止。

