反年改修法最快週五三讀 綠委：政府有支付義務的是社會保險

國民黨力推「停砍公教退休金」修法，最快將於十二日在立法院會三讀，國民黨立委翁曉玲稱修法沒有所謂「恢復十八％優惠存款」問題，更主張退撫基金不會破產，因為政府有最後支付責任。民進黨團幹事長鍾佳濱昨強調，人民不是因為十八％優存單一的原因進行年金改革，而是因為公教享有與其他職業類別顯不相稱的退休福利才去推動年金改革。

鍾佳濱批評，翁曉玲稱停砍年金改革不會破產，是因為其立法內容要求政府保證退撫基金不會破產，那就要拿全人民的稅金來補，更加會引起人民的憤慨。翁把職業年金、保險年金混為一談，現在政府有最後支付義務的是屬於社會保險包含勞工保險、公教保險；但翁所修的是退撫基金。

民進黨立委陳冠廷提及，據銓敘部精算報告，若通過藍營修法停止所得替代率遞減，未來十年政府需增加撥補達六九七〇億元。

「這筆錢不會憑空出現，全部轉嫁由全民稅收負擔，勢必排擠國防、教育、社會福利等預算。」陳冠廷直言，這項修法表面上是為退休人員爭取權益，實際上卻是將財政風險全面轉嫁給現職公務員與年輕世代。

民進黨立委李柏毅則向在野黨喊話，民眾黨用標榜世代正義來拿選票，如果跟著國民黨把年改終止，有想過現在年輕一代可能領的比退休的人還少，其他的地方建設、中央財政有辦法負擔嗎？誠摯呼籲國民黨三思後行，民眾黨也千萬不要再跟著國民黨走回頭路。

拿現職公教薪水 去貼補退休者

台灣基進黨主席王興煥也示警，若國民黨欲強行三讀停止年金改革，將加重世代不正義；若要避免退撫基金提早破產，政府勢必得提高現職公教應負擔的提撥費率，換言之，要拿現職公教的薪水，去貼補退休公教。

王興煥續指，公教退休的所得替代率已經比一般勞工勞保加上勞退高出二〇％以上，國民黨卻寧可要剝削所有未來世代來撥補公教退撫，也不願平等照顧百工百業，這是煽動階級對立、分裂台灣共同體；最終，台灣社會會被分化，人人只謀自己眼前利益，而缺乏為了共同體永續發展的公民意識，就如中國的現況。

