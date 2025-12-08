美戰爭部長：以實力嚇阻中國

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯表示，美國將以實力來嚇阻中國，確保中國無法主宰美國或其盟友，美方也無意改變台灣現狀。（路透）

確保中國無法主宰美國及其盟友、美無意改變台灣現狀

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth，見圖，路透）六日表示，美國將以實力來嚇阻中國，美國在印太地區的部署，不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友，美方也無意改變台灣現狀。

請繼續往下閱讀...

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩在同一場合則強調，中國正在大規模建立作戰能力，在全球範圍內與美國競爭，美軍「有責任為國家確保一個自由的印太地區，一個自由、安全且繁榮的印太」。

赫格塞斯在加州錫米谷（Simi Valley）舉行的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）發表主題演說時指出，戰爭部的四大工作主軸，包括維護美國本土和西半球的安全；以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；以及強化美國國防工業基礎。

赫格塞斯︰美追求權力平衡而非支配

對於美中關係，赫格塞斯表示，繼美國總統川普和中國國家主席習近平近期會晤及通話後，兩人明年安排互訪，提供美中雙邊關係持續進展的機會。戰爭部秉持相同方針，擴大和中國人民解放軍的軍對軍溝通管道，以避免衝突、降低緊張。

赫格塞斯指出，川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係，美國「追求的不是支配，而是權力平衡」，使印太地區的貿易開放且公平流動，「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。

赫格塞斯表示，正如他今年稍早在新加坡「香格拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說時所指出的，美國「不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國，也沒有要改變台灣現狀」。

但赫格塞斯也強調，川普深知以實力談判的重要性，尤其是軍事實力。美國在印太地區有重大利益，包括美國和盟友能在印太有足夠的部署，以平衡中國日趨成長的力量，這代表確保沒有盟友會容易受到持續軍事挑釁的影響。戰爭部的任務是確保北京看到美國的軍事實力，美國傳達和平意圖的同時，也堅持中國應尊重美國在印太地區長期存在的利益。

赫格塞斯強調，美國將確保美軍在必要時，能在「第一島鏈」及整個印太地區維持持續作戰能力，「強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選並得以維持」，這就是「拒止性嚇阻」（deterrence by denial）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法