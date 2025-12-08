中國報復高市？日企進口稀土程序遭卡

日本首相高市早苗（取自產經新聞網站）

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢激怒中國，至七日屆滿一個月，日中關係持續緊張。日本媒體報導，日本企業向中國申請稀土出口許可的手續，近日比平常延遲更久，背後因素可能是北京藉此報復高市的發言。

讀賣新聞報導，繼實質停止進口日本水產品之後，中國是否將進一步對日本實施經濟報復，成為外界關注焦點。稀土的全球產量有七成由中國掌握，部分品項更幾乎由中國壟斷，一旦中國管制稀土對日出口，恐將對日本製造業造成重大衝擊。

日本政府相關人士透露，包括稀土在內的重要礦物，近期出口手續似乎出現延遲，但仍無法判斷是否肇因於中國的威嚇或騷擾。另有政府相關人士分析，中國似乎正在利用稀土向日本施壓。

中國政府過去曾多次以稀土出口管制，做為施壓他國的經濟脅迫手段。二〇一〇年九月尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域發生中國漁船與日本海上保安廳巡視船碰撞事件後，中國便對日北實施稀土出口管制。今年四月，中國也啟動稀土出口管制，做為對美國關稅政策的反制措施。

中國商務部發言人四日再次批評高市的「台灣有事」答詢，並暗示「中方將採取必要措施， 後果完全由日方承擔」。

日駐美大使 盼川普政府聲援

另一方面，英國「金融時報」七日引述美、日現任及前任官員說法報導，日方對美國聲援高市不足感到不滿，日本駐美大使山田重夫已要求川普政府強化對東京的公開聲援力度。

一名日本官員表示，東京並未認為美國對日承諾有所動搖，但華府高層官員缺乏公開聲援，日方深感失望。儘管川普與高市十月在東京會晤時建立良好關係，但他本人並未公開聲援高市。

前白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）指出，白宮與國務院至今沒有公開聲援高市，不僅令人費解，也勢必令東京與台北兩地擔憂。

