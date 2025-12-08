為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國報復高市？日企進口稀土程序遭卡

    2025/12/08 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    日本首相高市早苗（取自產經新聞網站）

    日本首相高市早苗（取自產經新聞網站）

    日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢激怒中國，至七日屆滿一個月，日中關係持續緊張。日本媒體報導，日本企業向中國申請稀土出口許可的手續，近日比平常延遲更久，背後因素可能是北京藉此報復高市的發言。

    讀賣新聞報導，繼實質停止進口日本水產品之後，中國是否將進一步對日本實施經濟報復，成為外界關注焦點。稀土的全球產量有七成由中國掌握，部分品項更幾乎由中國壟斷，一旦中國管制稀土對日出口，恐將對日本製造業造成重大衝擊。

    日本政府相關人士透露，包括稀土在內的重要礦物，近期出口手續似乎出現延遲，但仍無法判斷是否肇因於中國的威嚇或騷擾。另有政府相關人士分析，中國似乎正在利用稀土向日本施壓。

    中國政府過去曾多次以稀土出口管制，做為施壓他國的經濟脅迫手段。二〇一〇年九月尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域發生中國漁船與日本海上保安廳巡視船碰撞事件後，中國便對日北實施稀土出口管制。今年四月，中國也啟動稀土出口管制，做為對美國關稅政策的反制措施。

    中國商務部發言人四日再次批評高市的「台灣有事」答詢，並暗示「中方將採取必要措施， 後果完全由日方承擔」。

    日駐美大使 盼川普政府聲援

    另一方面，英國「金融時報」七日引述美、日現任及前任官員說法報導，日方對美國聲援高市不足感到不滿，日本駐美大使山田重夫已要求川普政府強化對東京的公開聲援力度。

    一名日本官員表示，東京並未認為美國對日承諾有所動搖，但華府高層官員缺乏公開聲援，日方深感失望。儘管川普與高市十月在東京會晤時建立良好關係，但他本人並未公開聲援高市。

    前白宮國家安全會議（NSC）中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）指出，白宮與國務院至今沒有公開聲援高市，不僅令人費解，也勢必令東京與台北兩地擔憂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播