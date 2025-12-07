防台灣有事 日與那國島擬部署電子戰部隊

中國威脅印太區域安全局勢加劇，美國、日本及我國國防部今年相繼發布2025年最新戰略文件。（中央社資料照、 網路）

中國威脅印太區域安全局勢加劇，美國、日本及我國國防部今年相繼發布二〇二五年最新戰略文件。儘管三國戰略視角各有側重，但在對中政策上卻展現高度共識，不約而同將中國鎖定為破壞現狀的「最大亂源」。日方文件示警，印太地區正處於「二戰後最為嚴峻複雜」的安全環境，中方帶來的是前所未有的最大戰略挑戰；美方除延續將中國視為主要戰略競爭對手，更定調其為「掠奪性的經濟競爭者」；我國防報告書直言，中共是台灣「最直接的安全威脅」。

我國防報告書：中共是最直接安全威脅

據美國川普政府五日發布的「二〇二五年國家安全戰略」，美方以「美國優先」視角，痛批中國進行「掠奪性的貿易行為」及知識產權竊取，並利用美國的開放市場壯大自己，卻拒絕遵守國際規則。美方文件明確指出，中國具有重塑國際秩序的意圖與能力，是美國「主要的戰略競爭對手」。值得注意的是，與過往二〇一七、二〇二二年所發表的國安戰略不同，今年美方並未將「一中政策」與「台灣關係法」等並陳描述，今年則只以「維持長期性宣示政策」描述，不支持台海任何片面改變。

日本發布的「二〇二五年防衛白皮書」措辭同樣強硬，時任防衛大臣中谷元在報告中直指，中國在缺乏透明度的情況下，廣泛且迅速地增強軍事力量，並頻繁在東海、太平洋等海空域活動，試圖「靠力量單方面改變現狀」。白皮書將中國的對外姿態與軍事動向，定位為日本與國際社會「前所未有的最大戰略挑戰」。

我國國防部今年十月發布的「國防報告書」則點出最迫切的生存危機。報告書強調，中共從未放棄武力犯台，近年更透過「聯合利劍」等針對性軍演、常態化灰色地帶襲擾以及認知作戰等混合手段，意圖改變台海現狀，已構成我國「最直接的安全威脅」。

針對區域局勢，台、日、美三國文件均發出嚴重警告。日本白皮書指出，國際社會正面臨戰後最大考驗，印太地區的安全保障環境處於「戰後最為嚴峻複雜的時期」。美國戰略文件則將印太地區視為廿一世紀全球經濟與地緣政治的關鍵戰場，強調該區域佔全球GDP的一半，美國必須防止任何競爭對手在此取得支配地位，並將致力於維持印太的自由開放。我國國防部指出，地緣政治風險不斷升高，中共的軍事擴張與威嚇行為，不僅威脅台海，更對全球供應鏈安全構成嚴峻挑戰，強調台灣位於第一島鏈關鍵樞紐，守護台灣即是維護全球繁榮。

戰略因應 三國均強調「實力」與「嚇阻」

在戰略因應上，美、日、台三國均強調「實力」與「嚇阻」。美國提出「以實力求和平」戰略，主張透過強大的軍事與經濟實力來嚇阻對手，並要求盟友分擔更多防衛責任。日本則確立「從根本上加強防衛力量」的目標，重點發展防區外防衛能力（遠程飛彈）與聯合防空反導能力，並提出「OCEAN」精神，強化與志同道合國家的協同合作。我國國防部則強調，將依「防衛固守，重層嚇阻」戰略，建構「多域拒止，韌性防衛」戰力，國軍將運用不對稱作戰思維，結合全社會防衛韌性，並尋求與民主國家合作，共同撐起「民主保護傘」，以實力確保台海和平穩定。

