蘇紫雲：川普2.0戰略報告 確立協防台灣

川普戰略報告 2017 vs 2025

美國白宮五日晚間正式發布「二〇二五國家安全戰略」，內容聚焦關注印太區域。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪分析，此份報告確立了美國「協防台灣」的戰略清晰，標誌著台灣迎來近年歷史上的「第四次戰略機遇期」。他強調，報告中明確提及「集體防衛」與阻絕特定國家佔領台灣，顯示美方對台海安全的重視已定錨，國內盛行的「疑美論」應當不攻自破。

台灣迎來第四次戰略機遇期

蘇紫雲指出，新版美國國安戰略報告展現了川普崇尚老羅斯福總統「講話輕聲細語，但手拿大棒」的風格，報告雖然未指名道姓強烈譴責中國，但處處流露圍堵之意，將中國視為唯一具有改變國際秩序意圖與能力的競爭者 。

與過去版本相比，蘇說，川普一．〇時期報告提及台灣三次、拜登時期五次，而本次報告提及高達八次，且未見傳統的「一中政策」字眼，取而代之的是強調美方將維持長期宣示性政策及承諾，「反對單方面改變現狀」及「防止特定國家佔領台灣」。

針對用語轉變，蘇紫雲分析，這是一種「一中模糊、協防清晰」或者「戰略清晰、戰術模糊」的態勢，報告明確寫出「集體防衛」，這不僅是戰略上的清晰訊號，也顯示美國將台海安全視為地緣政治的定錨點。

今年適逢美、日、台三方皆發布重要的國防與安全報告。蘇紫雲觀察，雖然三方用詞不同，但對中國威脅的戰略判斷高度一致，形成了一種未簽約、不具名的同盟關係。他也指出，若台海有事，日本暗示將依「美日安保條約」提供協助，形同印太和平穩定已是民主盟友的共識。

蘇紫雲進一步示警，台灣位處第一島鏈的「蛋黃區」，掌控東北亞至東南亞的海運樞紐。若台灣被中國控制，如同報告所憂慮，台灣將淪為「中國的夏威夷」，解放軍可直接利用花蓮港作為核潛艦基地威懾美國西岸，這將是美日韓等民主盟友無法承受的戰略災難。

回顧歷史，蘇紫雲認為台灣目前正處於「第四次戰略機遇期」，前三次分別為二〇〇一年美前總統小布希時期對台八項軍售並承諾協防、川普一．〇時期通過「台灣旅行法」，以及拜登時期四度公開表態協防台灣。

他分析，這次川普二．〇的國安團隊，如國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯皆是強烈的反共派，儘管川普口頭語言直率，但也被其決策團隊清楚說服台灣的地緣價值不可棄，而隨著美國簽署「台灣保證落實法」成為國內法，所謂的「疑美論」事實上已破滅。

確保國安 在野黨應支持國防預算

針對美方在報告中再次呼籲盟友增加防衛預算分擔 ，蘇紫雲表示，這符合川普「使用者付費」與「公平分擔」的原則，點名日本、南韓、澳洲與台灣皆須提升預算。他強調，相關民調顯示台灣人民有高達七成願上戰場，此比例在民主國家中名列前茅，顯示台灣社會是可以溝通與信賴的，剩下是執政黨的溝通技巧。

蘇紫雲也呼籲，在野黨應站在歷史正確的一方，支持國防預算，展現台灣民主「轉大人」、負起自我防衛責任的態度，才能與盟國形成良性循環，確保國家安全。

