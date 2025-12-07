襲擾加劇 中國3公務船台灣灘「搜救演練」

據中國官媒中新社報導，中國福建海事局六日聯合中國交通運輸部東海救助局，首度在「台灣灘」海域舉行「搜救應急演練」，接著還展開台灣海峽中部海域「專項執法行動」。圖為我國澎湖海巡船查緝在「台灣灘」盜砂的中國砂石船。（資料照，澎湖海巡隊提供）

中國對台灰色地帶侵擾手段及程度加劇，中國官媒「中新社」報導，中國福建海事局昨聯合交通運輸部東海救助局，出動「海巡〇六」等三艘公務船，首度在位於澎湖西南方的「台灣灘」海域舉行所謂「搜救應急演練」。這是中方繼二〇二四年八月後，再次於台海中部及台灣灘海域進行執法巡查，意圖透過常態化公務船巡航，建立管轄事實，挑戰我方海域管轄權。

據中新社六日晚間發布的圖文報導，此次行動被中方定調為「台灣海峽中部海域專項執法暨搜救演練行動」。參與船隻包括福建海事局的大型巡航救助船「海巡〇六」、「海巡〇八〇二」及東海救助局的遠洋救助船「東海救一一五」。

報導宣稱，這是中方相關部門首度在「台灣灘」（中稱台灣淺灘）海域舉行搜救演練，隨後更在台灣海峽中部海域展開「專項執法」，巡查範圍涵蓋通航密集區及事故多發區。中國官媒高調釋出多張無人機空拍照片，展示船隊在海上編隊航行的畫面，政治宣傳意味濃厚。

「台灣灘」位於台灣海峽中線南端，約在澎湖七美西南方五十五公里處，水深相對較淺，不僅是重要漁場，近年來更頻傳中國抽砂船在此盜採海砂。據了解，中共海事部門刻意選在此處進行「首度」搜救演練，名義上是海上救助，實則是藉由公務船的「行政執法」包裝，將其管轄權向台海中線以東、甚至向南延伸，遂行其「台海內水化」的法律戰企圖。

這亦並非中方首次以此模式擾台，二〇二四年八月中旬，福建海事局也曾聯合東海救助局，同樣由這三艘公務船在台海中部進行為期一天半的「二〇二四年台灣海峽海上巡航執法行動」。

