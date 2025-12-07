防台灣有事 日與那國島擬部署電子戰部隊

日本防衛省統合幕僚監部昨發布的最新動態指出，中國「遼寧號」打擊群昨上午穿越宮古海峽，由東海進入西太平洋海域。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

共軍遼寧號艦隊穿越宮古海峽 進入西太平洋

日本防衛省計劃於二〇二六年度在距離台灣僅約一一一〇公里的與那國島部署「防空電子戰部隊」，此舉被視為強化西南地區防衛能力的重要措施。與此同時，中國航艦「遼寧號」打擊群，昨天上午穿越宮古海峽，中國大連海事局也宣布本月七日至十四日在渤海海峽及黃海北部進行為期一週的軍事演習。

中國連四週黃海渤海軍演

根據產經新聞報導，日本防衛省於四日晚間在與那國島當地舉行說明會，向約百名居民說明部署計劃。沖繩防衛局企劃部長下幸藏表示，加強西南地區防衛體制「刻不容緩」，並強調相關裝置「並非用於攻擊他國」，而是提升自我防衛能力與嚇阻力。

防衛省指出，防空電子戰部隊將從陸地對接近的敵機進行電波干擾，使其雷達功能降低或失效。該部隊預計二〇二六年度部署於與那國駐屯地與熊本市的健軍駐屯地，二〇二七年度進駐那霸市的那霸駐屯地，由位於東京都練馬區的朝霞駐屯地電子作戰隊本部統一指揮。

與那國島自二〇一六年設置自衛隊駐屯地以來，防衛部署逐步強化，包括二〇二二年四月航空自衛隊雷達部隊常駐化，二四年三月部署陸上自衛隊電子戰部隊，並計劃部署〇三式地對空飛彈部隊。

日本防衛大臣小泉進次郎近期接受富士電視台採訪時也表示，在與那國島部署飛彈的計劃實際上是三年前就已制定，當時中國並未像現在這樣做出負面反應。他強調此次部署的是「地對空飛彈」，用途是攔截意圖侵犯日本領空的飛行物，並稱「這種飛彈不可能打到中國，這是眾所周知的事」。

小泉進次郎表示，中國的發言是「資訊戰、認知戰、宣傳戰的一環」，並呼籲應冷靜判斷，避免分化日本國內輿論。他同時指出，正因日中關係遇到困難，更需要保持接觸與對話，透露十一月已與中國國防部長董軍會面，就雙方立場交換意見。

與此同時，中國大連海事局發布航行警告，宣布自七日十六時至十四日十六時，在渤海海峽黃海北部海域執行軍事任務，禁止船隻駛入，這將是中國在黃海地區的連續第四週進行軍演行動。

萬噸驅逐艦護航遼寧號

日本防衛省統合幕僚監部昨發布的最新動態也指出，「遼寧號」打擊群昨上午穿越宮古海峽，由東海進入西太平洋海域。值得注意的是，編隊中包含解放軍最新銳的〇五五型「南昌級」萬噸飛彈驅逐艦，並於台灣東部外海的沖大東島附近實施艦載機起降演練。

日本防衛省除派出「照月號」護衛艦、P-1反潛機及P-3C反潛機進行情報收集與警戒外，針對艦載機起降，航空自衛隊戰機亦緊急升空因應。

