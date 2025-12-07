川普2.0國安戰略報告 賴清德：台灣堅定強化自我防衛能力

美國白宮公布川普總統最新「國家安全戰略」報告，賴清德總統昨在社群平台X發文表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項。圖為賴總統昨日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇。（記者方賓照攝）

顧立雄：美推動有效集體嚇阻 避免印太和平穩定被改變

美國白宮公布川普總統最新「國家安全戰略」報告，賴清德總統昨在社群平台X發文表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。國防部長顧立雄則說，美國急於要推動的事項，是印太區域周邊國家應該協同起來，產生有效集體嚇阻。

白宮在網站公布二〇二五年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容八度提及台灣，並指嚇阻對台衝突，保持軍事優勢，是美國的優先事項。川普在二〇一七年第一任期提出的國家安全戰略只提到台灣三次，並指基於台灣關係法的一中政策提供台灣防衛需求。這次則不再提及一中，僅用「長年宣示的政策」帶過。

賴感謝美將嚇阻台海衝突列優先事項

賴清德昨說，誠摯感謝美國「國家安全戰略」將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈安全；台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，維護區域和平。

顧立雄受訪時則表示，印太區域和平穩定是美國最大核心利益，美國急於推動印太周邊國家藉由協同產生有效的集體嚇阻，以避免台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何改變，此為民主價值同盟國家最首要工作。

外交部長林佳龍也透過新聞稿，表達高度歡迎與感謝美國國家安全戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。

總統府發言人郭雅慧說，川普國安戰略報告有幾個關鍵訊息。首先是清楚點明中國是區域和平穩定最大威脅來源；其次是提到和平要靠實力、不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。三是談到日本、南韓到台灣以及整個印太，都要共同強化國防，一起負擔責任。最重要戰略目標就是希望防止中國進犯台灣，其背後意涵可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

川普戰略報告 2017 vs 2025

