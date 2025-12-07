「不公布、不副署」時機未到 財劃法將依法公布 惟政院不執行

立法院會前天否決「財政收支劃分法」修正部分條文覆議案，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，政院堅持不會執行。（資料照）

立法院前天否決行政院所提的財劃法覆議案，依照規定，覆議案咨文送抵總統府後，十天內要公布，據悉，府院高層已決策，財劃法現在還不到「不公布、不副署」的時機，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，政院堅持不會執行。

行政院長卓榮泰多次表示絕不會執行違法的財劃法，不過，明年度中央政府總預算至今尚未付委，知情人士表示，即使總預算無法通過，明年仍可以依照今年預算來執行，但新計畫無法推動，舊計畫僅能以今年的八成預算執行，政院已在盤整總預算無法通過後的衝擊與因應。

明年無法撥補助款 藍首長恐有壓力

他也指出，明年度中央擬定的新政策雖都無法推動，但中央也無法撥付補助款給地方，國民黨目前十四個執政縣市恐會有壓力，尤其明年又是地方選舉年，屆時面臨政績與政策跳票的問題，或許有機會讓國民黨走上談判桌。

藍營：行政院公然對憲政的挑釁

對於行政院不執行財劃法，立院民眾黨團批評，卓榮泰一句話想否定台灣民主程序；國民黨團表示，依照中華民國憲法，行政院是向立法院負責，從來沒有閣揆說不執行立院三讀通過的法律，這是公然對憲政的挑釁。相信選民的眼睛是雪亮的，民眾會用選票來制裁民進黨政府。

