助理費除罪化修法 引發大反彈》 藍委助理怒轟 工作尊嚴蕩然無存

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，明定立委統籌運用「補助費」，且免檢據核銷，多名藍營助理直呼根本是「勞權倒退」。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發助理圈大反彈。國會助理職業工會前天雖透過聲明表達立場，但有藍營助理認為工會態度不夠強硬，點名工會理事長、參與連署的林思銘辦公室主任應勇敢領銜表態；另有國民黨資深助理昨在逾兩百人的助理群組發難，對國民黨團總召傅崐萁稱其為「進步法案」的說法不以為然，直批工作尊嚴蕩然無存。

陳玉珍所提出「立法院組織法修正草案」修法重點，包括立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理與委員同進退；其實施健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助之。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。相關草案五日已付委審查。

點名工會理事長應勇敢表態

國會助理職業工會五日透過聲明表達反對立場。不過，有藍營助理認為，工會的態度反映遲緩、不夠強硬，甚至點名工會理事長、參與連署的林思銘辦公室主任此時更應「勇敢」，無畏自家老闆壓力，出面帶頭反對；另外有部分助理私下開始討論，若修法通過就會辭職，二〇二六也不會投給國民黨。

民進黨團書記長陳培瑜發文表示，她反對陳玉珍等人的修法，助理薪資、健檢、文康等費用全部打包給委員自行調配運用，還無需單據核銷，這樣的荒謬修法，連藍營自家人的助理們都看不下去了。她認為，助理工會不用呼籲朝野立委，因為提案者全都都是在野黨立委，「請直接打電話給所有在野黨立委，請他們撤回提案，回頭是岸！」

本屆國會助理職業工會的理監事共有十二人，其中一人隸屬於助理工會、民進黨立委助理兩人、國民黨立委助理九人，當中有六位助理的「老闆」參與連署。

傅崐萁前天受訪稱「助理費的修正案是一個進步的法案」，國民黨資深幕僚昨在逾兩百人的黨團助理群發難，指自己忍兩天了實在「凍未條」，他第二屆就進立院，每月薪水準時進戶頭，年終沒少過，他很幸運被每一位老闆善待，年紀大也快退休了，吃自己也無所謂，但是年輕的助理們，「你們有像我這麼幸運都遇到好老闆嗎？如果你或妳還對這份工作有熱情，可以忍受助理制度如此被糟蹋嗎？走出立院還抬得起頭嗎？」直言這份工作的尊嚴蕩然無存。

