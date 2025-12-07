助理費除罪化 藍委批全黨救一人

助理費除罪化法案延燒，國民黨秘書長李乾龍「要大家救顏寬恒」，藍委敢怒不敢言，直批此修法「全黨救一人」。（資料照）

救顏寬恒、救周典論、救黨產 遭黨內批自肥三法

助理費除罪化法案持續延燒，有國民黨立委抱怨，秘書長李乾龍在十一月底的餐敘時直言「黨中央希望要過」，「要大家救顏寬恒」，國民黨團總召傅崐萁也陪顏在現場請大家連署，尤其不分區立委和明年要參選六都的立委，是敢怒不敢言，但「傅崐萁自己都沒連署！」還有立委批，此修法「全黨救一人」，還被批評「立委自肥」，不僅重傷國民黨形象還讓民進黨撿到槍，盼黨高層三思。

傅自己都沒連署 藍委敢怒不敢言

國民黨團五日上午舉行黨團大會，助理費除罪化案的主角顏寬恒一早就到會場。有立委坦言，當天助理費修法未列入議程討論，「大家都心知肚明問題出在哪裡，就有同僚有這個問題」。他說，大家公開不會講，但私下有在關心和詢問，「當然都是負面意見，覺得硬推會被罵很慘」。

有立委拒絕連署 還當場被傅酸

黨團成員表示，確實大家各自有在聊助理費，「大家都有自己的意見、很擔憂」，尤其是想選縣市首長的，壓力最大的是六都和不分區立委。至於之前傳出有委員想要撤簽，黨團成員表示，雖然有人有意撤簽，但「目前沒人敢撤簽」，因為零星幾個撤簽不會影響撤案，反而會被黨內高層針對。

黨團成員坦承，很多委員私下都有被顏寬恒拜託，傅崐萁也有陪顏寬恒拜託支持修法，十一月廿七日餐敘當天李乾龍直接說要大家救顏寬恒，更直接表明「黨中央希望要過」，很多人不好意思拒絕連署，因為還牽涉到地方議會和提名的問題；有立委拒絕連署，還當場被傅崐萁酸。

此外，李乾龍吩咐要替屏東縣議長周典論收購連署案解套的「總統副總統選舉罷免法第八十七條條文修正草案」，已在十一月廿一日院會付委，修法新增「被連署人未登記為候選人或預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金」；排除救國團為國民黨附隨組織的「黨產條例」修正草案也在十二月二日院會逕付二讀。加上救顏寬恒法案，遭黨內批評是「自肥三法」。

黨團成員表示，大家很擔心這些爭議法案，只希望三讀時「民眾黨團不要支持」，但如果最後是傅崐萁找民眾黨團總召黃國昌「私下喬」，大家反對也沒轍。即便黨團現在是合議制，但牽涉到自己人，有人敢公開反對就被認為是對抗地方派系，但仍希望黨要以明年選舉為重，別再推爭議法案。

