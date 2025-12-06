中共軍事恫嚇加劇 學者：北京強硬派抬頭

中共解放軍在東亞海域蠢蠢欲動，外媒披露共軍在區域內集結近九十艘艦艇，規模空前。（示意圖，取自網路）

中共解放軍在東亞海域蠢蠢欲動，外媒披露共軍在區域內集結近九十艘艦艇，規模空前。適逢十二月十三日中國「南京大屠殺國家公祭日」將屆，國安單位日前示警，不排除北京當局藉故發動代號「聯合利劍-C」軍演的可能性。對此，戰略學者分析，這不僅反映共軍年度訓練總驗收的需求，更折射出北京決策高層「強硬派抬頭」的跡象，雖未必是跨軍種的對台針對性聯合軍演，但其將軍事威脅常態化的意圖已相當明顯。

疑中共內部政治需求 「出口轉內銷」

中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌昨受訪分析，北京深知近期美、日、菲等周邊政治軍事氛圍對其不利，因此利用既有的年度計畫，因應局勢變化轉為強力的表態動作。但他示警，中共決策機制似乎出現嚴重問題，若僅因日本首相高市早苗的言論或外交爭議，就直接訴諸大規模軍事行動，顯得莫名其妙且極不禮貌。

舒孝煌進一步指出，正常國家通常採取外交照會或聲明表達不滿，這種以軍事回應外交的模式，顯示主張強硬的派系可能已佔據北京政府高層的主導位置。他認為，這種做法只會將對手推向對立面，讓周邊國家的「親中派」噤聲，反倒使「抗中保台」成為主流，對北京而言毫無利益可言，因此也不排除，中共是因內部政治需求而「出口轉內銷」。

針對中共是否正盤算「聯合利劍-C」軍演，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑從作戰層面分析，依據目前動態研判，這波行動仍以單一軍種的例行演訓為主，旨在驗證艦隊在大舉出動時的後勤能量，以及多海域連動的指揮管制能力。

我應注意共軍裝備更迭 與演訓措施

林穎佑強調，回顧過去的「聯合利劍」或「海峽雷霆」演習，皆強調陸、海、空、火箭軍與海警的「跨軍種」聯合封鎖作戰；但若觀察去年與今年年末的動態，主要是以海軍為主體，雖具威嚇性，但本質上更接近年度結案的總驗收。

林穎佑也示警，共軍主要對台威懾手段，仍是以常態化、持續施加壓力的「聯合戰備警巡」為主，透過「切香腸」的方式步步逼近台灣。他提醒，分析中共軍事動態應採「質大於量」角度，例如不片面關注軍機逾越中線的架次，更該注意共軍裝備升級並將演訓體系化的措施。

