卓揆：歡迎日藝人來台表演 一定滿場

日本首相高市早苗的「台灣有事說」，中國抵制赴日旅遊、取消日本藝人演出，包括知名歌手濱崎步、大槻真希在中國演出都受影響。行政院長卓榮泰昨表示，台灣近日有不少人將出遊地點改為日本，也歡迎日本偶像歌星來台演出，「我們一定會滿場、滿場的歡迎」。

晤日台交流協會會長 感謝高市首相挺台

卓揆昨接見日本台灣交流協會會長隅修三，他表示，隅修三日前曾說「不容任何武力威脅手段片面來改變現狀」，同時高市早苗也重申台海地區穩定和平的重要性，令人非常感動，這代表高市早苗、日本政府及民眾在面臨高壓之下，仍能堅持正義與和平的信念。

卓揆指出，正因如此，近期許多國人選擇赴日本旅遊，台灣也熱烈歡迎日本表演團體、偶像歌星能來台演出。此外，大阪世界博覽會台灣館展出非常成功，政府也正研議將台灣館移回國，讓國人一同見證大阪世界博覽會的成功。

卓揆也提到，他真誠希望「台灣無事，日本無事，世界平安」，而和平靠實力，要擁有真正的和平，必須要有堅強的實力，才能確保無事發生。

隅修三致詞時說，他此行出席台日經貿會議，成功簽署兩項合作文件，包括「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，預期將提升網路交易與資料交換的安全性，也加速雙邊海關在打擊走私及促進通關便捷的合作。同時，他也將出席「第八屆台日第三國市場合作委員會議」，希望鼓勵更多台日企業合作，共同進軍第三國市場，並促進台日關係更上層樓。

