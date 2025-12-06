中共東海集結大批艦艇 台日同表關切

總統府發言人郭雅慧昨回應外媒報導中國在東亞集結上百艘船艦時表示，總統已責成國防部與國安單位即時掌握，目前「國家安全無虞，國人可以安心」，同時呼籲中國應「善盡大國責任、行為有所克制」。（記者邱芷柔攝）

我與日方齊發聲：持續掌握動態 中國反嗆無端炒作

「路透」前天報導，中國在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量高峰一度逾百艘，目前仍有約九十艘在區域內活動。針對共軍動態，我國國防部昨表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。日本防衛大臣小泉進次郎也指出，日方「高度關注」中國軍事行動；日本官房長官木原稔表示：「有關周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。」將做好情報收集和警戒監視工作。

日防衛大臣：共軍動向 持續蒐集分析

根據報導，中國近期在東亞海域部署數量龐大海軍艦艇與海警船，集結範圍廣，從黃海南部一路延伸至東海、南海，甚至深入西太平洋，高峰期一度超過百艘，目前仍有約九十艘在區域內活動。中共的行動被視為針對近期日本挺台言論及台灣增加國防預算的回應。日本與台灣政府昨皆表達高度關注的態度。

日本共同社報導，木原稔昨在記者會上就中國艦船的部署表示：「有關我國周邊的軍事動向，正高度重視、密切關注。」他強調將做好萬全的情報收集和警戒監視工作。

「路透」也報導，日本防衛大臣小泉進次郎指出，日本已知悉相關報導，並「高度關注」中國軍事動向，但未對具體部署評論。他並說：「中國一直在日本周邊地區擴大和加強軍事活動，我們持續努力蒐集和分析有關中國軍事動向的情報」。

小泉進次郎強調，政府將持續深切關注日本周邊發展，並盡一切努力確保徹底的資訊蒐集與監控。

總統府：國家安全無虞 國人可以安心

台灣國防部則表示，國軍運用聯合情監偵手段，可有效掌握共軍動態，並適切應處。總統府發言人郭雅慧也指出，中國的軍事行動不侷限在印太區域，共軍分佈是從黃海以南，還有在釣魚台東海往南海，甚至於在西太平洋都有所分佈。她說，這確實對於印太、整個區域造成威脅與影響。

郭雅慧說，賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要有完整掌握、及時回報。她強調，國家安全無虞，這部分國人可以安心，政府也有信心可以把這部分做好。

針對中共的行動，路透記者昨在中國外交部記者會上提問中方能否確認正在東海和南海大量部署海軍和海警艦艇，中國外交部發言人林劍回應，中方奉行防禦性的國防政策，海軍、海警嚴格按照國內法和國際法在有關海域活動。「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

日本防衛大臣小泉進次郎指出，日方「高度關注」中國軍事行動。（法新社）

