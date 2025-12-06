為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    417北檢前違法集會 北檢首約談朱立倫

    2025/12/06 05:30 記者王定傳／台北報導
    針對四一七行動，北檢昨傳喚前國民黨黨主席朱立倫（中）、前發言人楊智伃（左）說明。（記者陳志曲攝）

    針對四一七行動，北檢昨傳喚前國民黨黨主席朱立倫（中）、前發言人楊智伃（左）說明。（記者陳志曲攝）

    檢調於今年四月十七日偵辦國民黨台北市黨部涉集體造假連署罷免案時，約談台北市黨部主委黃呂錦茹等人；國民黨前主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人，卻號召群眾到台北地檢署外違法集會，涉違反集會遊行法，北檢昨首度約談三人，朱立倫、楊智伃準時到庭，楊庭訊約一個小時、朱半個小時，訊後均請回。謝龍介以立法院開議為由請假，將另訂庭期傳他出庭說明。

    朱昨僅表示：「今天是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持憲法規定對集會遊行的保障」。

    北檢偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，四月十七日指揮調查局，兵分六路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等六處搜索，約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿及第一區黨部執行長曾繁川等人。

    朱立倫當晚號召群眾至北檢抗議，現場一度集結約七百人，警方曾七度舉牌勸導、警告、命令解散，但朱等三人與現場群眾持續違法集會，謝龍介更涉號召群眾拉倒警方在北檢外架設的柵欄、進入集會禁制區。

