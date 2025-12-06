立法院否決財劃法覆議案 綠：下一代被推去當人肉信用卡

立法院5日舉行院會，進行財政收支劃分法修正部分條文覆議案投票。（記者方賓照攝）

立法院院會昨處理「財政收支劃分法」覆議案遭藍白多數否決，民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團支持行政院為守住國家財政及世代正義提起覆議，並批評藍白將財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拚選舉的提款機，還丟給全國納稅人來付；她強調，歷史會記得，是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死、把下一代推去當人肉信用卡。

行政院長卓榮泰出席消防署活動時，針對覆議案結果受訪表示，國會一連串強行表決，又拒絕安排行政院到立法院作報告，不讓政院把財劃法錯誤的內容向國人說明，對於這種不經議事程序的決議，「行政院沒有必須執行的壓力」。

他稍後接受廣播專訪時，更明確表示，依照再修版財劃法，會讓政府債務增加，舉債超過五千六百億元，達到十七‧一％，已違反「公債法」十五％的當年流量上限，行政院絕對不會依照這個錯誤、違法的財劃法，來編列中央政府總預算。

卓揆指出，行政院提出覆議案，就是要告訴立法院，「哪裡不合理、哪裡窒礙難行」，但立法院不讓他去報告，對覆議內容不聞不問，毫不在乎。

陳培瑜也表示，藍白一年內，兩次硬推自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理政院準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過。更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，這次修法會逼中央多借出兩千多億元，這會把下一代推進負債深淵。

