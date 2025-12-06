為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立法院否決覆議案》財劃法1年3修 挖走國庫6811億元

    2025/12/06 05:30 記者鍾麗華／台北報導
    藍白三修財劃法爭議

    藍白三修財劃法爭議

    立法院昨否決行政院提出的財劃法覆議案。事實上，過去一年來，立法院三度強修「財劃法」，國庫共被挖走六八一一億元，行政院長卓榮泰已多次表示，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，不能當違法政府，他上週在電視專訪也強調，「再修版財劃法不可能在中華民國台灣的執政過程出現」。

    立法院去年十二月廿日在藍白聯手下三讀通過修正「新版財劃法」後，爭議不斷。「新版財劃法」擴大中央統籌分配稅款規模，調整中央和地方的財源分配，地方政府不僅增四一六五億元統籌分配稅款，修法也明訂，中央對地方的一般性補助款，不得低於法案施行前一年。

    不過，修法未併同事權檢討，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續，且分配公式擴大城鄉差距，使人口稠密工商發達的市縣更具優勢，分配公式內容矛盾、公式不明確，也造成財政部八月底公布二〇二六年中央統籌稅款分配金額，竟有三四五億元無法分配。

    藍白原本在立院本會期提案修改公式爭議，不過，卻在十一月十四日突襲，當天在召開朝野協商後，直接在立法院院會表決通過「再修版財劃法」，通過的版本卻不是處理分配公式錯誤的條文，而是要求中央給地方的一般性與計畫性補助款不能變更。

    「再修版財劃法」不僅規定一般性補助款不得低於一定金額，計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，中央政府喪失調劑財政盈虛之彈性，而且財力級次係按舊版「財劃法」分級，無法合理反映地方財政能力，也限縮中央減撥或扣抵補助，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務的監督。

    合計舉債5638億 逾公債法上限

    行政院表示，如按照「再修版財劃法」，明年度中央政府總預算案，歲出及舉債須各增列二六四六億元，加上前次修法導致中央政府明年度總預算舉債二九九二億元，兩次修法合計舉債五六三八億元，已違反「公共債務法」舉債上限十五％的規定。

    至於公式爭議部分，立院於十一月廿一日修正通過，行政院版「財劃法」雖於廿日已送抵立法院，但在野黨團至今仍拒絕審查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播