助理費除罪化》國會助理工會 擬拜會韓盼擋下修法

反對立委自肥 傷害勞權

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」等修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理反彈。立院國會助理工會昨召開臨時會，不分黨派的成員一致表達反對立場，強調此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，直接把國會透明度蓋上黑布，呼籲立院立即停止修法。據悉，工會將拜會立法院長韓國瑜，盼擋下傷害勞權的修法。

傅稱進步法案 工會打臉

國民黨團總召傅崐萁受訪時聲稱，「助理費的修正案是一個進步的法案」，美國等主要國家就是實質的補貼國會議員，讓助理報多少薪資就領到多少錢，不用捐給辦公室還是做其他使用，不要再陷助理於不義成為共犯，「我們今天是保護這些助理！」不過，國民黨團書記長羅智強僅回應，按照議事程序，聽取社會各界的意見。

立院國會助理工會昨中午召開臨時會，確定一致反對的立場，等於打臉傅崐萁。據與會人士轉述，會中有助理直接點名，「這就是為了國民黨立委顏寬恒解套的修法」，助理應集體在立法院議場前抗議；不過，部分藍營助理因為任職於連署立委的辦公室，身份尷尬，最終建議將層級拉高，拜會韓國瑜尋求支持與理解，盼擋下可能損害勞權的修法方向。

國會助理工會會後透過聲明表示，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，也受相關法律規範監督的關係人，此提案等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

聲明指出，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，也傷害我國的民主法治，他們明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法；同時也向朝野立委喊話，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢。

傳出國民黨主席鄭麗文不支持此修法，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭說，黨中央與黨團定期針對法案交換意見。針對助理費修法，不管在未來審查或協商，社會各界的批評指教都會列入參考，我們都保留一定的調整的空間。

