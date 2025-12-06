為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助理費除罪化付委審查 綠籲先開公聽會討論

    2025/12/06 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者方賓照攝）

    國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用且免檢據核銷，昨天經立法院會交付委員會審查。對此，民進黨團表示，中央和地方民代屬性完全不同，但陳的版本一視同仁，可能侵犯國會助理工作權，甚至成為中共滲透的跳板，委員會審議時應先召開公聽會釐清問題、周延討論，呼籲在野黨別暗度陳倉。

    侵犯國會助理工作權 甚至成中共滲透跳板

    民代因助理費涉犯「貪污治罪條例」層出不窮，陳玉珍擬具「立法院組織法修正草案」，將立委每人聘用公費助理八至十四人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字；立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等，運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法的規範範圍。草案由院會交付司法及法制委員會審查。

    地方民代方面，陳玉珍提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，將縣市議員助理與全國公務人員脫鉤，主張助理費屬補助性質，由議員統籌運用且免檢據核銷，同樣非屬貪污治罪條例及刑法的規範範圍。經院會交給內政委員會審查。

    先釐清問題 而非急著幫某人開脫

    對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪說明，目前立法委員享有薪水，地方民代則是領出席費。在此情況下，中央民代屬於僱用助理的人事支出，但地方議員則是問政所需、資料收集的支出，本質有所差異。

    鍾佳濱進一步提醒，陳玉珍的修法一視同仁，對地方民代而言是助理費除罪化，但對立法院可能是「助理費薪資化」，讓這筆錢變成國會議員的薪資，是很嚴重的偏差；民進黨團主張，委員會審議草案時，應該先召開公聽會釐清問題，而非急著幫某人開脫。

    大開聘用規定後門 跳脫法制管控

    民進黨政策會執行長吳思瑤則指出，陳玉珍不只完全放寬助理費的使用規定，也一併大開聘用規定的後門，跳脫現有的法制管控；對於助理從哪裡聘請而來，都不需要經過相關考核或登載，形同空白授權，更有利於中國公然滲透台灣的國會。

