    政治

    民調：退撫基金破產全民買單 76％反對

    2025/12/05 05:30 記者陳政宇、施曉光、謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤（左）、發言人吳崢（右）昨公布年改民調，顯示有五十二．一％國人不接受停止年改。（記者羅沛德攝）

    民進黨：民眾黨支持者 有52％力挺年改

    藍白修法停止調降公教人員年金，預料最快十二日在立法院上演表決大戰。民進黨昨公布年改民調，顯示有四十九％國人支持繼續推動年改，民眾黨支持者更有五十二．七％表達力挺；五十二．一％國人不接受停止年改，且有高達七十六．二％認為退撫基金破產由全民買單不合理。

    國民黨：年改應通盤檢討 民調參考即可

    國民黨發言人牛煦庭回應說，政府是公教雇主，過去年改重傷退休人員權益，破壞信賴保護，政府形同帶頭成為「慣老闆」，影響公教人員信心與甄拔人才，年改本該通盤檢討調整。他強調，民調參考即可，國民黨同樣支持政府加大撥補勞保。

    立法院司法及法制委員會昨協商「停砍公教年金」修法草案。朝野立委言詞交鋒，各抒己見，無法達成共識。會議主席、國民黨立委翁曉玲散會前宣告，本案將送交立法院長韓國瑜召集朝野黨團再次協商。

    翁曉玲並表示，不論協商是否有結論，只要超過一個月協商冷凍期，最快在十二月十二日後，就可在立法院院會表決，完成三讀程序。

    民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢昨則召開記者會，公布公教年改議題民調。根據調查結果，有四十九％受訪者認為年改應該繼續，廿七．一％認為應停止，廿三．九％無意見；交叉分析發現，綠營支持者有六十八．五％、白營支持者有五十二．七％及中間選民有四十．四％認為年改應繼續，而藍營支持者有四十八．一％認為應停止、三十一．二％認為應繼續。

    此外，高達七十六．二％受訪者認為，若停止年改讓退撫基金提早破產，屆時由全民納稅錢補貼公教退撫基金不合理，僅十一．九％認為合理。對於政府補助公保及勞保差距達廿倍，僅十三．五％受訪者認為合理，高達六十七．九％認為不合理。若立法院通過停止年改，有五十二．一％民眾不能接受，並認為應停止圖利特定族群，僅十八．四％接受並同意政府多支出新台幣三千億元。

    該民調由民進黨民調中心在十一月十七日至十九日進行，訪問廿歲以上具投票權公民，完成一〇六四個樣本數，在九十五％信心水準下，誤差為正負三個百分點。

