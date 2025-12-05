為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陳玉珍：助理費修法 不為特定政黨解套

    2025/12/05 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委陳玉珍提出修改立法院組織法，明定立委「補助費」由立委統籌運用，不限助理費，並免檢據核銷，引發批評。陳玉珍昨解釋，此修法不是為特定政黨來解套，大家若要充分討論就來討論，這個議題涉及的應該不分黨派。

    「讓民代清楚知道界線在哪」

    陳玉珍修法新增「補助費用」由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷；且統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」。

    陳說明，這幾年有為數不少的議員因助理費被提起公訴，這個法律如果很多人在正常運作下卻觸法，的確有檢討的必要。全國正副議長聯誼會覺得法律需要修正，有來立法院拜會各黨團及立法院長，希望讓整體法律制度更完整，讓民代更清楚知道界線在哪。

    陳玉珍認為，助理費制度不應該太過僵化，比如請法案助理、地方選服助理或部分工時助理等，應該給民代有充分的空間，所以她按照全國正副議長聯誼會的提案，針對助理費做修法。

    陳說，立法院修法過程就是尊重全體立委的意志，這個議題涉及的應該不分黨派，也不是為特定政黨來解套，而是社會的法制觀念必須要建立，但民進黨和網軍刻意要抹黑混淆，要適可而止。

