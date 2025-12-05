政院：財劃法若覆議未果 將採合憲救濟手段

行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會表示，行政院長卓榮泰上週在電視專訪有說到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，目前行政院還是對覆議有期待，希望能在覆議審議的15天中，立院能再次全面審視院版的財劃法。（行政院提供）

立法院院會今將審查「財劃法」覆議案，行政院昨表示，政院仍對覆議有期待，提出覆議案是拉出時間、空間，希望立院能審議政院版本財劃法修法草案，若未來覆議未果，將採取合憲的救濟手段。

持續喊話 盼立院審議政院版財劃法

行政院發言人李慧芝強調，立法院十一月十四日通過的再修版「財劃法」，中央會被迫舉債高達五六三八億元，超出債務流量的上限，行政院長卓榮泰已經多次說明，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，不能當違法政府。

對於覆議未果後是否只有釋憲一途，李慧芝說，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，但仍希望立法院儘速審議院版「財劃法」，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

院版「財劃法」、明年度總預算案、一．二五兆軍購特別條例等，全部「卡」在立法院未付委，而停砍年改相關法案，國民黨立委翁曉玲昨也預告，最快在十二日三讀，行政院如何因應國會局勢？李慧芝指出，卓揆上週在電視專訪有說到，行政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，他也說，「協商不到根本絕望，不會放棄協商」。

李認為，「財劃法」對大家距離很遙遠，但總預算很近，總預算的每一分錢都關係到大家，總預算就是按照「財劃法」編製，總預算也跟民眾權利息息相關，同樣的，如果「財劃法」不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人。

李慧芝指出，不只是TPASS，藥物韌性整備計畫的預算、蘇澳溪分洪治水計劃、生育給付每胎補助到十萬元，也都是編列在明年度中央政府總預算中，如果無法如期上路，會影響到明年十多萬新生兒家庭。她也強調，有均衡的「財劃法」才有均衡的總預算，在現在各式各樣的版本中，只有院版「財劃法」才可以辦得到，可以同時顧地方顧民生、顧建設、顧國防。

行政院院會昨拍板通過三六三．八億元TPASS執行計畫（二〇二六至二〇二九年），李表示，這影響通勤族是每月平均九八．二萬人次，最大宗是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，希望立法院可以儘速審議中央政府總預算。總預算裡面的每分錢攸關國人生活、照顧國人民生利益。

